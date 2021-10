No lo nombra. No dice ni “Diego” ni “Maradona” (habrá que ver la cuestión legal y el tema de los derechos de nombre e imagen), pero no hay ninguna duda de que el “Maradolar” aparece en el mercado, subiéndose al mito de Diego Armando Maradona. Para que no quede duda alguna, el dibujo que presenta el sitio web es la sutil figura del excampeón del mundo, en el épico torneo de México de 1986.

Sin embargo, ya desde el sitio web de “la primera moneda popular” reconocen que su lanzamiento está vinculado a la problemática inflacionaria y monetaria de Argentina. Sin eufemismos, desde el proyecto del Maradolar aseguran que la construcción de la nueva “moneda independiente” es para:

“Acercar a la economía informal al mundo cripto y obtener una moneda independiente en un país con una alta inflación, por momentos en default restringido y con una alta emisión”.

Aunque, tras el fallecimiento de Maradona sus apoyos políticos pasaron a un segundo plano, no hay que olvidar que el exjugador y director técnico fue un ferviente defensor en sus últimos años del chavismo venezolano y el kirchnerismo argentino. Es decir, los dos países que más han destruido sus monedas desde la implementación de sus regímenes autoritarios, populistas e irresponsables.

Aunque Maradona fue testigo del colapso del bolívar y el peso, y lógicamente, del impacto inflacionario sobre los más necesitados, nada criticó ni cuestionó al respecto. Al contrario, se sumó al discurso barato antinorteamericano de ambos regímenes estatistas, mientras que los sufridos ciudadanos de Argentina y Venezuela escapaban de sus monedas para la mera supervivencia. La ironía ahora es total, su moneda, creada como solución de mercado para solucionar los problemas de la ideología que él avaló por conveniencia, hace referencia a su apellido y al dólar norteamericano.

El Maradolar se lanzará dentro de 11 días. Su primera emisión será para 10000 personas inscritas que participarán de un sorteo para obtener una unidad. A partir de eso, el mercado hará su magia y las preferencias de las personas determinarán el valor de la cotización, recordando siempre al jugador de fútbol, pero también al fracaso estrepitoso de las ideas que defendió y que tanto daño generaron en Argentina y Venezuela.