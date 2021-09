“I still have faith in you” (Todavía tengo fe en ti) forma parte del nuevo par de cortes de la banda que acaba de salir a la luz. Sin embargo, aunque le tengan fe a la vigencia del grupo, a sus clásicos y al nuevo material, parece que las dos exparejas suecas no le tienen demasiada confianza ni a su apariencia física ni al aguante corporal que demanda un show en vivo. Volvió ABBA, hay nuevas canciones, pero el espectáculo será con versiones digitales de ellos luciendo como en su época de oro, a finales de los setenta.

Benny Andersson tiene 74 años, Anni-Frid Lyngstad 75, Agnetha Fältskog 71 y Björn Ulvaeus 76. La calidad musical y las aptitudes vocales sin dudas pasaron la prueba del tiempo. A diferencia de otros retornos, donde especialmente la parte vocal no está a la altura, en este sentido el cuarteto sueco no decepciona. El sello tan representativo de las voces y el estilo musical del ABBA clásico está allí, pero los que teníamos la duda de cómo sonarían y cantarían en directo nos quedaremos con esa incógnita.

El “tour” de “Voyage”, no será exactamente una gira. Es que la banda, que tuvo cientos de ofertas multimillonarias rechazadas para realizar nuevos discos y presentaciones en el pasado, accedió a una propuesta tecnológica tan revolucionaria como polémica: el espectáculo será mediante hologramas (los “ABBAtars”), que recogen la actuación física real del cuarteto (realizadas para cientos de cámaras que grabaron al detalle todos sus movimientos). ¿Qué verá el público entonces? Una presentación hiperrealista en directo, “performeada” por ellos mismos recientemente, con las caras y los cuerpos que tenían hace cuarenta años.

Claro que semejante despliegue, por ahora, es complicado para trasladarlo de ciudad en ciudad. Por lo que el show de ABBA “en vivo” se realizará en un sitio especial, con toda la tecnología instalada, en Londres, Reino Unido. Los “conciertos” de la “gira” que no “gira” y que permanecerá en el mismo lugar comenzarán en 2022, pero ya hay una importante demanda para acceder a los tickets.

¿Serán los primeros pasos de una nueva era de los espectáculos musicales en vivo? ¿Servirá esta táctica para impulsar la recreación de conciertos con artistas ya fallecidos? ABBA, que en su momento estuvo a la vanguardia musical, podría estar dando los primeros pasos hacia un nuevo mundo. Claro que los adelantos y la tecnología son siempre bienvenidos, pero los fanáticos de la banda, que los hicieron multimillonarios a ellos y a sus descendientes por varias generaciones, sin dudas merecen un show que rinda el justo homenaje a ese fervor que se mantuvo por décadas, gracias a los temas de esta icónica banda. En otras palabras, un espectáculo en serio, como podemos decir los más conservadores.