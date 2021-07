La carta de la negociadora del Gobierno argentino ante Rusia por la demora en la entrega del principio activo para las segundas dosis de la Sputnik V sigue dando que hablar. El texto, que podía ser interpretado como una mezcla de súplica y extorsión, hizo que la oposición cite a Cecilia Nicolini y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al Congreso. El diputado José Luis Patiño considera que la situación ya amerita algo más serio. En tal sentido, el legislador opositor dijo que lo lógico sería “que lluevan pedidos de juicio político” contra el presidente, Alberto Fernández.

Desde sus redes sociales, Patiño les comentó a sus seguidores que la finalidad de esta petición es destituir al acusado y declararlo incapaz de ocupar cargos públicos. El proceso se inicia en Diputados y la cámara que juzga es el Senado. Para la concreción del mismo se necesitan dos tercios de los presentes, pero en su opinión, el eventual resultado del proceso no debería ser motivo para evitar el pedido de juicio político. “Se necesita una transformación muy profunda en Argentina y eso comienza con un cambio cultural”, señaló.

En diálogo con PanAm Post, Patiño aseguró que el comportamiento del jefe de Estado es inaceptable desde hace largo rato. “Es una persona sumamente antidemocrática y lo demuestra en cada uno de sus Decretos de Necesidad y Urgencia, que se emiten con el Congreso funcionando normalmente. Uno de los tantos ejemplos de esto fue borrar de un plumazo la desregulación de las obras sociales, un derecho basado en la libre elección de las personas desde 1998. Lo borró de un plumazo, de un día para el otro, sin consultarle a nadie”, resaltó.

Otra cuestión que Patiño criticó duramente fue la implementación de los “Documentos Nacional de Identidad No Binarios”. Para el diputado, este tema requiere de una legislación no de una interpretación discrecional del presidente de turno, influenciado por su propio hijo. En relación con dicho particular, que también debió haber sido debatido en el Congreso, el diputado dijo que no es nada clara la aplicación de la medida y sus consecuencias.

“El trasfondo es que el presidente es antidemocrático. Un tirano de buenos modales que ignora al Congreso y a las personas. Lo mismo hizo con las vacunas. Decidió de espaldas de la gente y este sistema no va más. El Congreso debe hacerse oír…la oposición, al menos”, resaltó.

José Luis Patiño, único legislador del interbloque de Juntos por el Cambio que se denomina “liberal”, criticó en las últimas horas el lanzamiento de la candidatura del espacio de Diego Santilli. Cabe recordar que los principales referentes del espacio, incluso Mauricio Macri, subieron ayer a las redes sociales una foto de unos cabellos rojizos, como anticipo de la presentación del “colo”. “Llevo 14 meses como diputado tratando de mostrar lo que tengo dentro de la cabeza, y ahora caigo que la onda era mostrar el pelo que está afuera. Qué lo parió…”, escribió Patiño en sus redes.

El diputado asumió su banca luego de la renuncia de Elisa Carrió, pero ha sido un funcionario crítico, incluso de su propio espacio. Recientemente felicitó al candidato José Luis Espert por el sólido armado que logró en provincia de Buenos Aires, por lo que podría llegar a respaldar al espacio de Avanza Libertad en el distrito bonaerense antes de las elecciones.