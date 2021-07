Lejos de entender la grave situación por la que atraviesa el país, las dos fuerzas políticas principales están en cualquier cosa. En un nuevo día de preocupación por la brecha cambiaria, que anticipa una devaluación poselectoral importante, el kirchnerismo demostró que, lejos de tener un plan económico, está absolutamente perdido, pero en Cambiemos, ahora denominados “Juntos”, en lugar de propuestas superadoras, solamente hay marketing barato.

Mientras el dólar blue superó los 180 pesos, y va rumbo a duplicar el valor del oficial, el Gobierno presentó hoy su última iniciativa, absolutamente desconectada de las cosas importantes: el Documento Nacional de Identidad “no binario”. Es decir, además de las dos categorías de “masculino” y “femenino”, ahora los ciudadanos pueden identificarse con una “X”, que en teoría representa su rechazo a los dos géneros reconocidos por la biología.

Alberto Fernández, atento al crecimiento del electorado libertario, se animó a dar una lógica explicación del asunto desde la perspectiva liberal. Con más énfasis que de costumbre, por lo que se percibió que estaba de acuerdo en su fuero íntimo con sus palabras expresadas (casi nunca ocurre esto), el presidente argentino manifestó que al Estado no debe preocuparle ni el género ni la orientación sexual de las personas. Ahora bien, ¿No alcanzaba entonces con dejar de marcar el género en el DNI y listo? ¿Hacía falta este circo de la supuesta inclusión, solamente para anunciar la nueva “X”?

Encima les salió mal. El…la…le… Bueno, “le primere persone” (¿se dirá así?) que recibió su nuevo DNI fue Gerónimo Carolina González, que recibió su DNI, pasó por el escenario según lo esperado. Pero “le segunde persone” le dio un dolor de cabeza al presidente, a la locutora y a todo el circo oficial. Valentine Machado (Ojo, «Valentine», como suena, que ningún lector imagine el sonido del delicado “Valentain” anglo, piensen mejor en «Valentíne») subió, recibió el documento, pero se abrió su abrigo e improvisó una protesta política, quejándose por la denominación de la “X” en cuestión.

“Somos travestis, lesbianas, maricas, no binarias también. No somos una X. ¡Mi sentimiento interno no es una X!”, dijo a los gritos en el salón, ante la incomodidad de los presentes. El mal momento se cortó luego de unos segundos eternos con los aplausos de la platea, del presidente y la interrupción de la locutora oficial. Nadie supo si aplaudían para que se calle la inesperada manifestante, o si se estaba respaldando su proclama. Un papelón por donde se lo mire.

Cambiemos cambia de nombre, pero mantiene el marketing hueco

Cambiemos, que pasó a ser Juntos por el Cambio, ahora parece que se llama simplemente «Juntos». Con el término y una foto, que generó una catarata de burlas en las redes, los principales dirigentes del macrismo lanzaron el nombre y la candidatura de Diego Santilli para la provincia de Buenos Aires.

Ya el armado de las listas fue un problema. Con candidatos cruzados que pasaron de la Capital al distrito bonaerense y viceversa, el electorado del PRO cuestionó mucho al propio espacio político, al que acusó de no estar a la altura de las circunstancias. La presentación de hoy no hizo más que echar leña al fuego.

Un documento interno al que tuvo acceso PanAm Post, confirmó que la imagen era para generar un halo de misterio antes del lanzamiento de Santilli, con una foto de su pelirrojo cabello. La orden del equipo de comunicación era realizar el posteo con la imagen, lanzar el hashtag de “Es Juntos” y no nombrar al flamante candidato. Así postearon Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió y los principales dirigentes del espacio.

Apenas la imagen circuló en todas las redes sociales, la reacción del público pareció ser diferente a la que se buscó desde el macrismo. Es que el misterio no existía, ya que todos sabían de lo que se trataba la foto, y el estilo frívolo y superficial, completamente desconectado de la situación argentina, generó más rechazo que otra cosa.

La catarata de memes no se hizo esperar. Mucha gente incluso utilizó el hashtag para subir una foto de su cabello, del pelo de sus mascotas y de varias combinaciones de cosas «juntas», como el tradicional combo de queso y dulce. Pero, más allá de las bromas y las críticas, los seguidores de Javier Milei aprovecharon la movida para hacer referencia al cabello del referente libertario, que también participará en las elecciones como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. El mismo economista aprovechó el nuevo nombre del frente macrista para decir que ahora solamente se llaman «Juntos», ya que no tendrían ni siquiera autoridad para hablar de «cambio».

Lo cierto es que con este Gobierno y con este espacio como principal oposición, como se dice por estos pagos, a 183 pesos el dólar…»un regalo».