Mauricio Macri, luego de perder las elecciones presidenciales con el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dejó hacer. Como bien dijo en más de una oportunidad públicamente, el expresidente consideró que era momento para dar un paso al costado y esperar por la vigencia de su capital político. Claro que dejó la quintita repartida: Patricia Bullrich quedó como presidente del partido en el ámbito nacional y Horacio Rodríguez Larreta en el municipal. Hablamos de un “sello de goma”. El capital de “la piba” es la preferencia de la mayoría de los votantes amarillos y el del intendente la caja y el poder en pleno ejercicio capitalino.

A la hora de respetar al líder, que hizo a ella ministra y a él jefe de gobierno, todo parece indicar que Bullrich tuvo “más códigos”. Si a Patricia la dejan, ella va para presidente, claro. Pero siempre bajo la órbita y con la venia del exmandatario. Puede que no sea justo hablar de “traición” a la hora de analizar el comportamiento de Larreta, lo que sí se puede decir es que su ex mano derecha va por todo. Por su accionar independiente, todo parece indicar que lo puede jubilar a Macri, lo hace sin reparo alguno. El intendente porteño no tiene más jefe político y lo único que lo rige es su ambición presidencial.

A lo lejos, Macri miró el desempeño de la vocera de sus “halcones” y el referente de las “palomas”, sin jugar demasiado durante los últimos dos años. El derrumbe de la imagen del gobierno y la crisis económica le dio a entender que no necesitaba estar demasiado presente. Como ocurrió con CFK ante su propio fracaso, el desastre del Frente de Todos empezó a cotizar sus acciones, sin siquiera tener que abrir la boca. Pero las elecciones parlamentarias, de las que el expresidente no quiso participar, están destrozando a su partido. Kirchner, algo más hábil que Macri, decidió postularse en las de medio término en 2017, y aunque salió segunda en la provincia de Buenos Aires, aquella elección fue el principio del retorno. Es posible que, a día de hoy, Mauricio esté lamentando su decisión.

Pero, aunque el oficialismo a nivel nacional está haciendo todo para un retorno de la actual oposición, la ambición y el apuro de Larreta lo están haciendo “chocar la calesita”. Su obstinación en hacer candidata a María Eugenia Vidal fue resistida por la mayor parte del electorado, que los ve a ambos como demasiado complacientes con el kirchnerismo. El hecho que para materializar su candidatura haya sido necesario bajar a Bullrich, no hizo otra cosa que generar la indignación del votante promedio, que hasta insultó a Vidal y a Larreta hasta el cansancio en las redes sociales. “Traidores” es lo más liviano que le dijeron muchos votantes de el PRO las últimas dos semanas.

En las últimas horas, desde el espacio de la exministra de Seguridad, señalaron que el intendente estaría vulnerando el acuerdo político que generó la renuncia de Bullrich a su anunciada candidatura. Aunque no trascendieron los motivos del desencuentro, no hay que ser un gran analista o tener información privilegiada. Larreta se encuentra a contrarreloj tratando de impedir que la UCR presente lista propia en el distrito, y la única forma de conseguirlo es dándoles a los radicales espacios en las listas.

Ayer, Bullrich compartió una foto con Fernando Iglesias, dando a entender que sería de la partida en la boleta, aunque no dieron más detalles. Su postulación podría ser uno de los motivos de enojo de Patricia y su gente. “Nosotros pagamos en efectivo y por anticipado con el gesto y no podemos ser la variable de ajuste de todo lo que quieren hacer”, aseguran desde el bullrichismo.

Aunque del lado de Larreta reconocen que “algo se está complicando”, pero que son solamente “las tensiones del cierre de lista”, desde el espacio de Patricia amenazan con romper el acuerdo y presentarse a elecciones, denunciando que el intendente falló a su palabra a la hora de garantizarse la salida de Bullrich del panorama. ¿Será finalmente candidata la exministra de Seguridad? ¿Se presentará la boleta radical enfrentando a Vidal y a Ricardo López Murphy?

Por ahora hay que esperar, pero no demasiado.