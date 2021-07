Aunque el fútbol y los deportes masivos de cada país suelen emparentarse con la política, en Argentina la cosa va más lejos. Además de la utilización del mandatario de turno, que logra “subirse” a un determinado éxito deportivo, aquí el provecho partidaria suele ser notorio. Sin embargo, luego de la obtención de la Copa América por parte del seleccionado albiceleste, por ahora, no ha habido foto con Alberto Fernández. Como hay rumores y versiones cruzadas, lo único que podemos hacer es atar algunos cabos.

Tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem y Mauricio Macri tuvieron su reunión con los equipos campeones y subcampeones al retorno del seleccionado. Y, aunque Alberto Fernández celebró en sus redes sociales apenas el árbitro pitó la finalización del clásico con Brasil, el presidente actual no pudo obtener ni la foto, ni la reunión ni el saludo del plantel.

El equipo retornó en la madrugada, y recién finalizado el partido y los festejos, ya comenzaban los rumores sobre el posible cónclave con barbijos y distanciamiento. Sin embargo, las horas pasaban y no había ninguna novedad al respecto ni foto con Alberto Fernández. Los jugadores, luego de haber dado negativo en la prueba de COVID-19, se hospedaron en el predio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y no aparecieron por allí ni el presidente ni Cristina Kirchner.

Aunque no hubo comunicado oficial, desde Casa Rosada manifestaron off the record que el presidente había decidido no presentarse en el sitio donde se encontraba la selección por motivos de salubridad relacionados con la pandemia. Cuando la versión empezó a circular en los medios, simultáneamente en las redes sociales comenzó a correr otra muy distinta: que el equipo, o algunos de sus más importantes referentes, se habían negado categóricamente a recibir la visita oficial.

El hecho de que la versión de Presidencia trascendió luego de varias horas de que los jugadores ya estaban hospedados en el predio de la AFA no hizo más que quitarle credibilidad al argumento esgrimido desde Casa Rosada. Por estas horas, los mismos voceros oficiales transmitieron que el presidente no deseaba obtener rédito político del triunfo deportivo, por lo que dejó a consideración de los jugadores si querían tener una videoconferencia con el presidente. Aunque no se supo oficialmente por qué no hubo foto con Alberto Fernández, en las redes sociales proliferaron los memes, donde hasta se le ve al mandatario preguntando si le dan una foto de la copa al menos con su perro, Dylan.

-Y una foto de Dylan al lado de la copa? Tampoco? pic.twitter.com/clq8QkRA5d — El Licenciado (@LicMacoco) July 11, 2021

La verdadera patriada de la Selección no fue ganarle a Brasil. Fue no dejarse usar por Alberto y CFK para mostrarse victoriosos! — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) July 12, 2021