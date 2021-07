“Pedí por favor que se terminen los bloqueos en el mundo. Porque cuando a un país lo bloquean, lo que hacen es bloquear a una sociedad. El que padece no es un gobierno, es la sociedad. No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba”, señaló hoy Alberto Fernández, replicando el argumento de la dictadura comunista, y desconociendo la cruenta represión que sufre el pueblo cubano que salió a la calle a pedir libertad.

Luego de las últimas definiciones en materia de política internacional por parte del kirchnerismo, nada de todo esto debería llamar la atención. Los cuestionamientos sobre el derecho a la defensa de Israel y el silencio ante los abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, anticipaban un nuevo desacierto y un pésimo posicionamiento ante los hechos que tienen lugar en la isla.

Lo único que dejó en claro el presidente argentino es que se opone a cualquier tipo de intervención internacional en Cuba. Como diría la sabiduría popular de las redes sociales, “dime como te manifiestas en favor de la dictadura, sin decir que estás a favor de la dictadura”. Para Alberto Fernández, la solución tiene que ser interna, autónoma y mediante el diálogo. Increíble.

“Son todas cosas que deben resolver los pueblos, no soy yo quien debe decir a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo, eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela”, señaló el presidente argentino, mientras comienzan a aparecer las primeras listas de desaparecidos por los grupos policiales y paraestatales del régimen.

Pareciera que Fernández desconoce que la dictadura comunista ya lleva más de seis décadas en el poder, por lo que no hay disidencias dentro del aparato gubernamental, ni en las Fuerzas Armadas. Tampoco hay libertad de prensa ni partidos políticos que no sean el monopolio comunista. ¿Por dónde espera el presidente argentino que los cubanos canalicen sus críticas y diferencias con el Gobierno autoritario? No hay que analizar demasiado como para entender que sus dichos no son más que un burdo apoyo a una dictadura decadente, a la que cada vez le queda menos tiempo de vida. Lo único que resta saber en Cuba es cuánto daño y cuántas víctimas más piensa dejar esta fracasada revolución, que lo único que ha hecho en más de medio siglo ha sido replicar una vez más el fracaso estrepitoso del socialismo.