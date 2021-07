Los referentes fundadores de Republicanos Unidos compartieron esta mañana en las redes sociales una noticia esperada. La Justicia Electoral confirmó que ya tiene aprobadas más de las cuatro mil afiliaciones necesarias para que el partido sea reconocido oficialmente como nacional de distrito y participar en elecciones. Agustín Etchebarne, uno de los impulsores del proyecto político, director de la Fundación Libertad y Progreso y exmiembro de Recrear, junto a Ricardo López Murphy, celebró el logro en sus redes sociales. De esta manera, uno de los diversos proyectos del ámbito liberal da un paso fundamental para que la centroderecha tenga su espacio en el Congreso Nacional este año.

Felicitaciones a todo el equipo de Republicanos Unidos. Presentamos más de 5000 afiliaciones , pero ya nos aprobaron las 4000 necesarias. Tenemos todos los requisitos cumplidos para que la Justicia apruebe el partido. Felicitaciones al equipo de territorio y a Abdón y a Yamil. https://t.co/G3EmktanyP — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) July 2, 2021

Aunque el número “cuatro mil” no suene demasiado difícil de conseguir, lo cierto es que la legislación vigente hace que obtener las fichas (y que éstas sean reconocidas como válidas en la Justicia Electoral) sea una muy complicada tarea, que la mayoría de los partidos políticos en formación no consiguen superar. Previo a la presentación de las afiliaciones es necesaria la aprobación de los avales (tanto digitales como físicos), pero esa instancia es solamente el comienzo del complicado trámite, que tiene que ser resuelto en el marco de 90 días hábiles. Las cuatro mil afiliaciones tienen que ser de personas que no presenten afiliación vigente a otro partido, si no son consideradas nulas.

Cada persona que ya haya sido afiliada a alguna fuerza política en el pasado, debe enviar un telegrama a la Justicia Electoral, tramitar su desafiliación, para luego ser habilitada para ser parte de un nuevo partido. A partir de ese momento, para la aprobación de la ficha, todos los datos tienen que coincidir perfectamente. Que un afiliado ponga en su membresía una dirección que no coincida con la registrada ante las autoridades, también es motivo de anulación. De igual forma cada persona debe entregar al partido una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, para ser presentada ante la Justicia. Cualquier dato que no coincida, la ficha va a la basura. Los apoderados se dan cuenta de la cantidad de aprobadas y rechazadas luego de las presentaciones. De más está decir, que, en el marco de la pandemia, y con poco tiempo antes de las elecciones, el objetivo conseguido es importante.

Adorni y López Murphy festejaron el logro

En diálogo exclusivo con PanAm Post, los economistas Manuel Adorni y Ricardo López Murphy celebraron el logro obtenido y felicitaron a la militancia de Republicanos Unidos que lo hizo posible.

“Es muy importante que finalmente se haya logrado conseguir el partido. Es para destacar que se pudo haber sorteado todo lo engorroso del complicado trámite en la Justicia Electoral. Esto es muy complicado y mucho más si tenemos en cuenta que estamos en un año electoral”, señaló Adorni.

El popular economista, que está muy vigente en los debates políticos televisivos, recordó que todo comenzó en un asado con seis personas. “A contramano de cómo se suelen pensar estas cosas, nosotros no formamos un partido pensando en un candidato. Pensábamos en el partido. Un partido que sirva, que sea republicano, democrático, que pueda presentarse el que quiera y participar. Después de muchísimo esfuerzo, podemos decir misión cumplida”, resaltó.

Por su parte, el exministro de Economía y Defensa de Argentina, aseguró que el logro llegó “durante la pandemia y en las condiciones más adversas que uno puede pensar”. López Murphy también reconoció su deseo que Republicanos Unidos se convierta en la “columna vertebral de las ideas de la libertad en la Ciudad y en el país”.

“Se hizo un enorme esfuerzo para concretar sus afiliaciones y aprobarlas en la justicia, electrónica y físicamente, pero esa tarea ha concluido. Ahora tenemos un enorme margen de libertad y de capacidad para actuar en el sistema político argentino”, le dijo a este medio un López Murphy, ya de campaña. Hasta este momento, el “bulldog” aseguró que en Juntos por el Cambio existía un compromiso firme de abrir la coalición a los espacios liberales, pero ahora con Republicanos Unidos habilitado para competir, el grupo liberal sube la cotización de sus acciones.