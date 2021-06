Para los estudios realizados por el analista político y consultor Eduardo D´Alessio, la imagen del Gobierno “no ha dejado de caer” en las últimas semanas. Desde que se rompió la unidad de oficialismo y oposición al inicio de la pandemia y la cuarentena, el electorado dejó de ver a los referentes políticos en ejercicio “como un todo” y comenzó a percibir al Frente de Todos como una facción, a la que cuestiona cada vez más. El espacio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner vio, en lo que va del año, reducir su aprobación a prácticamente la mitad. Pero, además del rechazo del votante opositor inamovible, lo que le preocupa al kirchnerismo es el repudio de los que sufragaron por el peronismo en 2019.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pondrá su gestión a revalidar en esta elección de medio término, apeló a la jefa para, al menos, consolidar el voto propio. En un acto en la tarde de ayer en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, la vicepresidente y exmandataria reapareció en un acto público y pidió dejar “la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política”. Fernández de Kirchner, haciendo oídos sordos a las necesidades del sector privado que necesita volver al trabajo, criticó a los que supuestamente buscan libertad para ellos “y el resto que se joda”.

«No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve. En nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud”, aseguró. Sus palabras tuvieron la aprobación de la oposición complaciente del Gobierno de la ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta. Su ministro de Salud, Fernán Quirós, hoy aseguró que comparte “plenamente” las palabras de Kirchner. El intendente y su espacio político dentro del PRO debería tomar nota del rechazo que genera la vicepresidente, sobre todo si competirá internamente en las primarias de septiembre con el espacio de Patricia Bullrich y los referentes liberales.

El oficialismo se juega la vida en la provincia de Buenos Aires

No hay ninguna oportunidad de que el kirchnerismo gane en la Ciudad Autónoma y, seguramente, le esperan paradas complicadas en las provincias más importantes como Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos o la siempre “anti k”, Córdoba. Es probable que el oficialismo no tenga mucho más que ofrecer que triunfos en sus feudos tradicionales, por lo que un revés bonaerense dejaría al Gobierno herido de muerte, casi en retirada, a dos años de fin de mandato.

En la provincia de Buenos Aires, el economista liberal José Luis Espert ya se manifestó en favor de colaborar en este sentido y abrió la posibilidad de una gran primaria opositora que una tanto a su espacio, como a Juntos por el Cambio. Ese sector del electorado no ofrece muchos votos para que el Gobierno pueda seducir; sin embargo, una facción del peronismo quiere presentarse en el distrito más grande del país. El exministro Florencio Randazzo, que contaría con el aval de Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna, podría presentar una lista “peronista no kirchnerista” que, aunque no dispute el primer puesto, podría contribuir a que la oposición se lleve la tapa de los diarios al día siguiente.

Pero la opción de un peronismo tradicional en cancha no solo complica al kirchnerismo. En Cambiemos preocupa que una variante del justicialismo logre posicionarse en la provincia con un discurso antikirchnerista, arrancándoles algunos votos. Aunque falta mucho, una vez más, en Buenos Aires el peronismo sigue marcando el pulso político bonaerense.