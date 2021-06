Tenía que pasar. Era absolutamente predecible que Jair Bolsonaro iba a responder a su par argentino, Alberto Fernández, por la barrabasada de ayer, que fue tapa de varios diarios del mundo. Con respecto a la desafortunada frase de Fernández, acerca de que los brasileños “vinieron de la selva”, mientras que los argentinos bajaron de los barcos europeos, el mandatario de Brasil dijo que el socio de Cristina Kirchner le recuerda a Nicolás Maduro.

En uno de sus tradicionales mano a mano con la prensa local, Bolsonaro aseguró que el desvarío de Fernández le hizo acordar al dictador venezolano y a un delirio muy particular. Con rostro más burlón que de enojo, el presidente de Brasil dijo: “Recuerdo cuando Hugo Chávez murió y asumió Maduro, que decía que hablaba con pajaritos en los que había encarnado la figura de Chávez”. Para cerrar el comentario, Bolsonaro, con una sonrisa no muy disimulada, manifestó: “Para ellos, no hay vacunas”.

El presidente de Brasil aprovechó el encuentro con los periodistas, y les señaló que “como están grabando y esto va para afuera”, reconoció que habló con el expresidente argentino Mauricio Macri, en una clara señal de apoyo político para lo que se viene. También aseguró que, a pesar de los dichos de Alberto Fernández, en Brasil no tienen “ningún problema con el pueblo argentino”. “Rivalidad con Argentina solo en el fútbol”, indicó.

Argentina, fuera de la lista de la donación de Estados Unidos

Esta mañana, la Casa Blanca emitió el esperado comunicado con el detalle de los beneficiaros de la donación de las 500 millones de vacunas Pfizer anunciadas. Las mismas serán repartidas entre 92 países clasificados como de “ingresos bajos y medios” mediante la iniciativa COVAX. Como señaló Bolsonaro, Argentina no está en la lista.

“Los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión”

En una dura columna publicada esta mañana por la periodista Cristina Pérez, que tuvo un fuerte entredicho con el presidente argentino, la conductora del noticiero de Telefé dijo una dura verdad:

“Los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión porque el Gobierno de Alberto Fernández no deja de expulsarlos”. La comunicadora argentina también manifestó que, con los dichos de ayer, el jefe de Estado “borró de un plumazo a las comunidades originarias de nuestro país y descalificó a mexicanos y brasileños en una mezcla de ignorancia y desatino, o como lo que piensan en este momento en los países hermanos, racismo”.