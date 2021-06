Si uno veía los nombres de la delegación completa de Argentina, que había llegado a Colombia con la supuesta finalidad de velar por los derechos humanos durante las protestas, la cosa estaba muy clara. El plantel, absolutamente kirchnerista, no podía tener otra función real que no fuera la de colaborar con los violentos, que buscaban socavar la legitimidad del Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, las autoridades colombianas permitieron el acceso de casi todos los integrantes del grupo. Solamente Juan Grabois no pudo ingresar al país. Aunque alegó motivaciones políticas, lo cierto es que se supo que tenía el pasaporte vencido.

La victimización mentirosa del hombre de Cristina Kirchner hizo que la estadía del grupo tenga más notoriedad de la que hubiese tenido. La cancillería colombiana tuvo que salir a aclarar los motivos del rechazo al dirigente político argentino y la visita del grupo terminó con un perfil más alto de lo esperado. Sin embargo, la supuesta delegación de los “derechos humanos” fue la gran perjudicada.

En la tarde de hoy trascendieron unos audios que dejaron en evidencia que la visita del grupo de la izquierda argentina tenía una finalidad tan diferente a la anunciada públicamente como previsible:

«Nuestro objetivo es recuperar la patria grande, que la Argentina tenga como bandera eso, recuperar la UNASUR, todas las instancias institucionales de un Gobierno a otro para fomentar esto y sacar de la región el neoliberalismo y avanzar en un proceso complejo como fueron en otra época Fidel, Lula, Néstor, Cristina”. Las palabras pertenecen al diputado kirchnerista Federico Fagioli, que fue grabado mientras mantenía una de las reuniones vinculadas a su verdadera agenda en Colombia. Por estas horas, la justicia local se encuentra investigando los hechos.

Estos audios donde el izquierdista argentino Federico Fagioli reconoce que vino a Colombia a tumbar al Presidente @IvanDuque, confirman lo que vengo diciendo: hay un plan internacional para desestabilizar al país. La misión argentina de DD.HH. es parte del plan. https://t.co/xDroA2cD6k — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 4, 2021

«Uno puede estar más o menos de acuerdo en algunas cosas, pero, en definitiva, eran gobiernos más populares que los que estamos viviendo ahora. Entonces no somos imparciales y creemos que esto tiene que tener una salida que permita sacar a este viejo del país de ustedes. Los colombianos tendrán que construir cómo es esa salida o cuál es esa salida, de qué forma”, señaló en otro momento Fagioli.

Pero, por si alguien tiene alguna duda del contexto de la charla, que tuvo lugar en un hotel céntrico de Bogotá, también la grabación recoge la voz del colombiano Sebastián Quiroga, vocero del denominado “Congreso de los Pueblos”. “No veo capacidades acá para que logremos tumbar a Duque y generar una transición hacia otro escenario”, se le escucha decir al hombre de la izquierda colombiana.

Aunque no sea ninguna novedad que la izquierda utilice a las agrupaciones de derechos humanos como caballos de Troya para cuestiones políticas, en esta oportunidad la evidencia es inapelable y seguramente tendrá consecuencias en la justicia colombiana. Probablemente también existan repercusiones en las relaciones entre ambos países. El Gobierno argentino, muy a su pesar, deberá rendir cuentas, al menos, del comportamiento del diputado Fagioli.