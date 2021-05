Tuvo que haber ido demasiado lejos para que C5N, la señal ultraoficialista, considere que se excedió. Y así fue. Anoche, Tomás Méndez, tuvo la original idea de ir con un grupo de taxistas al domicilio particular de Patricia Bullrich para “preguntarle” cosas.

Luis Majul, que en ese momento transmitía en vivo desde La Nación +, confirmó que los “autoconvocados” los invitó la producción de Méndez. La presencia del “periodista” y los manifestantes, en la puerta del edificio de una dirigente política, los medios la definieron como lo que era: un escrache. Algo que no debería ser aceptado en ninguna circunstancia, ni con ningún referente de cualquier espacio político.

Al instante, la señal emitió un duro comunicado confirmando la desvinculación de Tomás Méndez. En el texto además ofrecían sus disculpas a la audiencia y a Patricia Bullrich. Para C5N, el móvil en el domicilio particular de Bullrich sí fue un “escrache”.

“En el día de la fecha, el periodista Tomás Méndez en su programa ADN realizó un móvil desde la casa de la presidente del PRO, Patricia Bullrich. La dirección del C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigente política”.

“Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media que, a lo largo de estos años, ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera en los peores momentos de persecución. A la vez, comunicar que a partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez”, señalaron desde la señal oficialista.

Luego del episodio, Bullrich habló con la prensa. De la misma forma, agradeció a los vecinos que salieron a manifestarse en contra del periodista y de los taxistas, de los que se supo que además de estar vinculados a dirigentes oficialistas, cobraron mil pesos por su presencia. Con el correr de los minutos, ya que todo pasó en tiempo real, se filtró un audio donde el productor de Méndez les confirmaba a los manifestantes truchos que ellos mismos les darían las preguntas para la exministra de Seguridad. Un papelón.

Antisemita y delirante

En abril del año pasado, cuando el mundo comenzaba a percibir que la pandemia del COVID-19 era cosa seria, los comunicadores argentinos decían cualquier cosa. Incluso el mismo presidente Fernández señaló por esos días que había que tomar muchas bebidas calientes, ya que éstas “mataban” al coronavirus.

Sin embargo, la estupidez más indignante salió de la boca del mismo Tomás Méndez. En aquel momento aseguró en un informe —sin ninguna prueba que diera respaldo— que el virus había sido creado por los poderosos del mundo. Esos que habían nacido en Estados Unidos, Europa o Israel. Aunque parezca increíble, este señor dijo por televisión que esas «mierdas de personas» habían «insertado» el virus en China.

En dicha oportunidad, aunque no lo despidió, C5N también salió a despegarse del conductor y dijo mediante otro comunicado que no avalaba ningún comentario de tinte “antisemita” en su pantalla. Al día siguiente, Méndez le pidió disculpas al “pueblo judío” e indicó que no quiso ofender a nadie.