El mandatario argentino se jactó de haber tenido razón con el cierre de las escuelas en el AMBA y acusó a la oposición de haber forzado políticamente a la Corte Suprema de Justicia, para que emita un fallo contraproducente. (Archivo PanAm Post)

En la jornada de hoy, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina informó que se registraron en las últimas 24 horas 745 muertos y 35.543 nuevos infectados de COVID-19. El número indica que es la cifra más alta de fallecidos en un día desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, 71.711 personas ya perdieron la vida. El presidente, Alberto Fernández, aprovechó el incremento de los casos para decir que él “tenía razón” al insistir con el cierre de las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cargó contra los que piden más “libertad”.

“En medio de una pandemia que nos azota, nos asola, hemos tenido noticias tristes hoy por la cantidad de contagios, eso nos debe llamar a la reflexión y tenemos que entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres, y esa libertad que invocan nos llevan a los contagios y las muertes.”, señaló el mandatario en un acto esta tarde.

Para Fernández, los duros datos de la segunda ola, no hiceron más que darle «la razón”, en materia de restricciones. También pidió “no bajar los brazos” hasta que lleguen las vacunas necesarias, para incrementar el pobre porcentual de argentinos inoculados. “Vamos a acelerar el proceso de vacunación, pero también hace falta nuestra conciencia. De esta no se salva nadie solo, nos salvamos entre todos”, aseguró el presidente argentino, quien no ha sido muy coherente a la hora de realizar viajes superfluos y reuniones políticas presenciales innecesarias.

De los 745 muertos, 482 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma, segundo distrito con más fallecidos, tuvo 47. Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente, que fortaleció las restricciones en la zona metropolitana, vence este fin de semana. Por ahora, si bien desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no se expidieron públicamente, habría acuerdo con la Nación para recortar aún más las libertades vigentes, hasta que la campaña de vacunación mejore los números de esta larga meseta de la segunda ola, que tuvo hoy su día más complicado.