A casi siete décadas de su muerte, Eva Perón cosecha todo tipo de halagos y homenajes de todo el arco político argentino. Una muestra de esto son los discursos grandilocuentes que le han brindado legisladores y demás políticos en el transcurrir del tiempo en los que, sin sonrojarse, la han catalogado como la mujer mas grandiosa de todos los tiempos.

Sin dudas Eva Perón personificó el extremismo más radical del primer peronismo, es decir, su versión más autoritaria. Aunque hoy se la recuerda como la «abanderada de los humildes» y la impulsora del voto femenino, lo cierto es que su proyecto político era totalmente contradictorio con una democracia pacífica civilizada y pluralista.

Lo paradójico es que hoy, a más de medio siglo de su muerte, sus mismos defensores y voceros se horrorizarían si alguien en la política actual osara decir o hacer siquiera la décima parte de lo que dijo e hizo Eva Perón. Ni los partidos de la actualidad, en sus versiones extremistas de izquierda o derecha, se animarían a mencionar algunas de las cosas que usualmente manifestaba la mujer de Juan Domingo Perón.

«Tenemos que colaborar todos para que surjan. Es la primera vez que va a votar la mujer, tienen que ponerle el hombro. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad más que Perón y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le pediremos un cheque en blanco de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficientemente hombre para cumplirlo», manifestó «Evita» poco antes de su muerte.

Estas palabras, de las que hoy el peronismo no se hace cargo, eran moneda corriente cuando los niños aprendían a leer (o mejor dicho se adoctrinaban) en las escuelas con textos infantiles que decían «Evita me ama» o «Perón me cuida».

«Siento que Perón es incomparable. Que Perón es Dios para nosotros…y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Y cuando se me acaba la voz y las palabras, lo digo de cualquier manera. Las mujeres somos pasionistas y fanáticas mi General. Y el partido peronista, lo digo honradamente, es fanático», manifestaba Eva en un país donde las persecuciones políticas, obviamente, eran moneda corriente.

Al momento de su muerte, muchas personas fueron encarceladas por negarse a utilizar el listón negro de luto.

Si algo de cierto dijo Perón es que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que Eva Perón es un personaje que, ciertamente, merecería algunos cuestionamientos además de los homenajes.