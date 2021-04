Es común en los debates políticos locales, que los gobiernos y las oposiciones utilicen malos ejemplos de los vecinos, para advertir que un mal camino podría llevarlos a semejarse a tal o cual país. En América Latina la Venezuela chavista fue el ejemplo por excelencia de todo lo que se hizo mal. Lamentablemente, de a poco Argentina aparece también como el mal ejemplo al que nadie quiere parecerse. Es que el estatus de quebrado y eterno mendigo, justamente en medio de las negociaciones del peronismo con el Fondo Monetario Internacional, es realmente triste.

Ya a principio de año Zambia nos había puesto como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí, Zambia. En el marco de la reestructuración de su deuda, el equipo que representa al Gobierno de ese país aseguró que querían “demostrar” que su reforma económica “es en serio” para “no repetir la larga historia de incumplimientos de Argentina”.

Esta mañana, el vicepresidente de Brasil hizo lo mismo a la hora de defender las políticas de austeridad fiscal impulsadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro y cuestionadas por la izquierda. “No podemos escapar a las reglas de responsabilidad fiscal. Si no, el país quiebra. Y si el país quiebra, vamos a estar igual que nuestro vecino del Sur. Igual que Argentina, eterno mendigo”, aseguró Hamilton Mourão.

Las declaraciones del funcionario, tuvieron lugar en una conferencia organizada por XP. Se trata de una de las principales del país, que reúne todos los años a lo más importante del empresariado de Brasil. En el evento, que en esta oportunidad se realizó en forma virtual, el vicepresidente advirtió seriamente que la deuda pública del país se triplicó en los últimos doce años, cifra que la deja cerca del 90 % del PBI. También resaltó que si este año el Gobierno no logra frenar el déficit fiscal, Brasil cerrará el séptimo año consecutivo en rojo.

Aunque las palabras de Mourão peguen un poco en el nacionalismo, en lugar de atacar al mensajero, Argentina debería ir al fondo de la cuestión, que es justamente lo que Brasil intenta no repetir en esta gestión. En lugar de enojarnos por lo de país quebrado y eterno mendigo, podríamos ver que es lo que está pasando actualmente con el FMI, luego de que Cristina y Alberto confirmaran que «no tienen plata» para pagar en término. Pero al fin y al cabo, la raíz del problema no es ni la deuda ni el Fondo, sino el déficit fiscal y eso es justamente lo que el Gobierno de Brasil intenta corregir, ante un pasivo que comienza a irse de las manos. Para no parecerse, lógicamente, a la Argentina.