Alberto Fernández fue noticia en la mañana y también hacia la media noche de este 2 de abril. En el día de su cumpleaños número 62, el presidente argentino confirmó que dio positivo en la prueba de coronavirus, luego de unos síntomas leves que tuvo durante la jornada.

En su cuenta de Twitter, Fernández reconoció que luego de un malestar, con dolor de cabeza y algo de fiebre, el test antígeno de COVID-19 resultó positivo. También indicó que se realizó el PCR, del que todavía no tiene el resultado, pero que igualmente ya se encuentra aislado cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico.

«Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento», manifestó el presidente argentino.

Alberto Fernández había sido vacunado con la Sputnik V el pasado 21 de enero. En aquella oportunidad, el presidente argentino había subido la foto junto a la enfermera mientras le aplicaba la inyección. En aquel comunicado, Fernández escribió: “Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo”.

La efectividad de la vacuna rusa estaría quedando en entredicho, ya que estando en la Quinta de Olivos, Fernández recibió la segunda dosis de la Sputnik V que llegó a proponer aplicarla en una sola dosis a los argentinos.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Información en desarrollo…