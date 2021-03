Primer acto: Argentina estaba con pocas vacunas. Ató su suerte a la Sputnik V, cuando los rusos ni siquiera querían delegar su fabricación. Entonces la segunda del Ministerio de Educación sugirió que se podía dar una dosis por persona, para alcanzar un mayor número de ciudadanos.

Segundo acto: ante el papelón que generó la propuesta de la funcionaria, muy criticada, lógicamente, el mismo presidente tuvo que salir a corregirla diciendo que “se equivocó”.

Tercer acto: mientras varios países vecinos como Chile y Uruguay avanzan exitosamente en su proceso de vacunación, Alberto Fernández, como si nada hubiese pasado, ahora sale a decir que con una dosis de la rusa por persona estamos más o menos bien.

¿Cómo se llama la obra?

No sé, póngale el nombre que usted quiera… La realidad en Argentina ya supera ampliamente la ficción. Sinceramente, yo no sé cómo no nos extinguimos ya.

“La decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”. Las palabras de Carla Vizzotti, allá por enero de este año, hicieron enojar mucho a Alberto Fernández.

Más allá del aprecio personal que el presidente le tiene a la que en ese momento era la segunda de Ginés González García, hubo tirón de orejas para la funcionaria. Fue el mismo Fernández el que aseguró que la sugerencia de su colaboradora fue un error, y que cada persona iba a recibir dos dosis, como corresponde.

¿Qué pasó de enero a hoy? Nada con relación a la vacuna. Ninguna publicación científica escribió que se descubrió que una sola dosis es suficiente. Lo único que cambió es que Vizzotti ahora está a cargo del Ministerio de Salud, luego del escándalo del “Vacunatorio VIP”, que se llevó puesto a su exjefe, Ginés.

Pero ante la desesperación por la falta de dosis, y por el papelón que pasamos ante los vecinos que vacunan más rápido y mejor, el presidente decidió, una vez más, borrar con el codo lo que escribió con la mano. Mejor dicho, lo que dijo con su boca:

«La primera dosis ya da una cantidad de inmunidad muy importante a quien la recibe. En la mayoría de los casos, la inmunidad es del 80 % del total que la vacuna puede dar”, señaló Fernández en una visita a la Universidad de Lanús hoy.

Pero como no hay cargos políticos superiores al del jefe de Estado, nadie puede salir a decirle a Alberto Fernández que “se equivocó”, como hizo él con la funcionaria. Al menos, sí se lo puede señalar el archivo. Uno demasiado reciente.

Lo más insólito de la situación es que el mismo Fernández, al sugerir lo que dijo en su momento su actual ministra, aseguró que muchos cargaron contra Vizzotti en enero, por proponer lo mismo que él hoy. Una vez más, aunque parezca increíble, no se le cayó la cara de vergüenza.

Aunque muchos argentinos consideran que el presidente Alberto Fernández los ignora, al menos tendrían que encontrar consuelo en una realidad: que mucho más ignora y desprecia a su propio archivo, que vive dejándolo en ridículo permanentemente.