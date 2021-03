La respuesta se hizo esperar uno días, pero fue durísima. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno cargó duramente contra su homólogo argentino, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter. Sin nombrarlo, pero en una clara referencia a su par argentino, lo trató de “estúpido” y “mafioso internacional”. Para eso, utilizó una frase clásica de Mark Twain.

A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados… pic.twitter.com/3QWMS8uxau — Lenín Moreno (@Lenin) March 11, 2021

El ataque inicial fue de Alberto. Hace unos días, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, se encontraba brindando una entrevista a un medio oficialista, cuando salió el tema de una eventual traición política a su vicepresidente. Para graficar la situación, Fernández aseguró que él “no es Lenín Moreno”, por la ruptura del presidente ecuatoriano con Rafael Correa, luego de las elecciones que lo llevaron al Poder Ejecutivo.

«Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno ¿eh?. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina», resaltó Fernández en la entrevista.

Lógicamente, las palabras tuvieron repercusiones en Quito. Primero se le pidieron las explicaciones pertinentes al embajador argentino. Horas después, no se sabe exactamente si hubo vinculación con el hecho o no, terminó renunciando ayer el canciller Luis Gallegos.

Durante las últimas elecciones en Argentina, la “teoría ecuatoriana” estuvo muy presente. Incluso varios votantes que sufragaron por el Frente de Todos, no kirchneristas, pero desencantados con Mauricio Macri, se volcaron por Alberto Fernández con la esperanza de que reeditara lo que hizo Lenín Moreno con Rafael Correa en Ecuador. Sin embargo, desde que asumió la dupla de los Fernández, el Poder Ejecutivo argentino se fue tornando cada vez más kirchnerista. La salida de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, es un paso más en esta dirección.