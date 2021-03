En teoría tendrían que fomentar iniciativas que beneficien a las personas que alquilan. Es decir, buscar contratos libres entre partes, un marco económico que promueva la construcción, una moneda sana que permita estabilidad y pedirle al Estado que se limite, por medio de la justicia, a que los acuerdos se cumplan al pie de la letra. Sin embargo “Inquilinos Agrupados” hace todo lo contrario: ignoran por completo el marco económico y luchan por una serie de medidas que secan el mercado. Más brutos no pueden ser.

Pero además de la ignorancia en materia económica, que se manifiesta claramente (ya que desconocen absolutamente todos los principios económicos básicos), también promueven algo parecido a una lucha de clases marxista: por un lado, los propietarios explotadores, por el otro, las víctimas inquilinas. Una de las consignas de la agrupación es “El alquiler es un robo”. La verdad es que a veces uno se queda corto de adjetivos.

Como ocurre en el mercado laboral, el empleado o el propietario, no necesariamente tiene que ser el malvado de la película. Claro que puede ser que este lado de la ecuación el que se maneje de forma cuestionable o deshonesta, pero también puede ser el que está del otro lado. Por eso son importantes los contratos claros y libres, en lugar de una absurda y contraproducente lucha de clases. Aunque parezca difícil de creer, si hay una parte más “débil” en esta negociación, no es la del inquilino justamente. El que arriesga su capital y hasta puede tener pérdidas es el propietario. Ante la legislación actual de “emergencia”, que prohíbe los desalojos, si el inquilino deja de pagar, el dueño no solamente deja de percibir su ingreso. También tiene que seguir pagando él las expensas, los impuestos y todos los servicios para evitar conflictos mayores con terceras partes. Ni hablar si recupera la propiedad dañada y tiene que repararla y ponerla en condiciones para el próximo inquilino.

Ahora, ante el absolutamente previsible fracaso total de la ley de alquileres, los iluminados agrupados hicieron un nuevo e insólito pedido: que el Estado se dedique a tener inmobiliarias municipales, ya que las que ofrece en el sector privado son cómplices de los malvados propietarios. Como si esto fuera poco, propusieron un organismo de control y solicitaron que se desarrolle dentro del ministerio de Hábitat.

Frente al incumplimiento sistemático por parte del mercado inmobiliario de la ley de alquileres nacional y las leyes provinciales hay que: – Crear Inmobiliarias municipales.

– Crear organismo de control dependiente del ministerio de hábitat. — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) March 10, 2021

Carcajadas en las redes

Afortunadamente, cientos de usuarios en las redes sociales (todos los que comentaron el posteo) salieron con los botines de punta, ridiculizando la propuesta. “Sus padres deben ser hermanos”, “¡Aflojá, Stalin!”, “Me muero de ganas de ver quién va a poner a alquilar su propiedad en la inmobiliaria del Estado” y “¿No se cansan de hacer el ridículo?”, fueron solamente algunos de los comentarios que se decidieron por la sutileza, en lugar de los insultos (que no faltaron, claro). Muchos incluso dudaron de la verdadera intención de la propuesta, señalando que puede existir solamente un interés de manejar la eventual entidad gubernamental ridícula que proponen.