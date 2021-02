En modo candidato, Ricardo López Murphy arremetió duramente contra el Frente de Todos, pero aseguró que el papelón del “vacunatorio VIP” no lo sorprendió. Según el exministro de Defensa y Economía, el oficialismo se comportó desde el primer momento como una “oligarquía” que se cree “dueña del Estado”.

Para ejemplificar el desastre que vive hoy la gestión de Alberto Fernández, el bulldog hace referencia a dos momentos históricos relacionados con famosos colapsos socialistas: la caída del Muro de Berlín y el final abrupto de Nicolae Ceaușescu.

Aunque Alemania Oriental y la Rumania comunista ya vivían un proceso de decadencia notorio y largo, de un momento a otro, ambos regímenes colapsaron como un castillo de naipes. En el caso del socialismo alemán, el error de Günter Schabowski, quien manifestó ante la prensa que los permisos para ingresar a Berlín Occidental eran automáticos y que los ciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) ya podían dirigirse al Checkpoint Charlie, fue la gota que rebalsó el vaso.

El caso rumano fue todavía más abrupto: una de las tantas manifestaciones oficiales se le volvió en contra a Ceaușescu, que quiso remontar la irreversible situación con anuncios de irrisorios aumentos en las pensiones, lo que no hizo otra cosa que enojar más a la gente. En la opinión del dos veces candidato a presidente, como ocurrió en la Europa Oriental a finales de los ochenta, la “oligarquía” que manda en Argentina podría desmoronarse en cualquier momento.

Para López Murphy, el Gobierno argentino quedó muy golpeado y aun no ha percibido la indignación general de la opinión pública, que está absolutamente indignada. En la intimidad, el economista asegura que el kirchnerismo quedó tan maltrecho con todo esto que “está para el cachetazo” y que si la oposición no logra capitalizar la situación es por responsabilidad propia. A su juicio, Juntos por el Cambio, luego del fracaso económico de Mauricio Macri, no tiene mucho para ofrecerle al electorado.

Pedido de renuncia

Desde sus redes sociales, López Murphy aseveró que Carlos Zannini, procurador del Tesoro, y vacunado como personal médico, debió haber dejado su puesto. “La desfachatez no tiene límites”, señaló. También cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por las vacunaciones de los jóvenes asesores que no son parte del grupo prioritario. “El personal de riesgo y los abuelos siguen esperando”, tuiteó el bulldog.

La candidatura a diputado del economista liberal es prácticamente un hecho. Por estas horas, el exministro y su entorno discuten si el lugar apropiado es la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma.