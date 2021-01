Si algo puso en evidencia la falta de rumbo y las diferencias internas del Frente de Todos peronista/kirchnerista fue la posición sobre el drama venezolano. En un año de mandato, los funcionarios de Alberto Fernández no dejaron de contradecirse y pasar papelones. Un día dicen que el chavismo es democrático, al otro que es una dictadura, en un foro internacional los representantes argentinos cuestionan las violaciones a los derechos humanos y en otros defienden a Nicolás Maduro.

Ahora parece que en las giras oficiales del presidente argentino, la bipolaridad y la indefinición sobre la dictadura es más contagiosa que el coronavirus. Las primeras declaraciones sobre la cuestión de los funcionarios chilenos, que están recibiendo a la comitiva argentina, ya fueron desmentidas por el mismo Fernández.

“De aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común”. Las palabras pertenecen al ministro de Relaciones Exteriores chileno Andrés Allamand, que le comentó a la prensa los temas que conversaron los funcionarios de ambos países. “Esa estrategia común tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política”, aseguró el canciller de Piñera.

Como era de esperar, la noticia a los pocos minutos ya ocupaba las portadas de los sitios online y los analistas se preguntaban si era esto el inicio de una nueva etapa del Gobierno argentino. Sin embargo, cuando los primeros periodistas pudieron abordar al presidente, quedó en claro que nada había cambiado.

«Honestamente no sé qué es lo que dijo el canciller y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo, pero lo que sí puedo decir que no abordamos ese tema con el presidente Piñera. No lo tocamos ese tema, pero no sé en qué contexto lo dijo», manifestó Alberto Fernández. «Tampoco quisiera desmentirlo porque no sé exactamente qué ha dicho el canciller, a quien además le guardo mucho respeto. Lo que sí estoy seguro es que ese tema no lo toqué con Piñera«, concluyó.

Habrá que ver la versión de las autoridades chilenas, pero lo que es cierto es que el papelón argentino con todo lo que tiene que ver con Venezuela es vergonzoso. Al menos, el resto de los países sabe a lo que se tiene que atener ante las visitas oficiales de las comitivas peronistas.