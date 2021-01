«El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”, señaló el presidente argentino la semana pasada.

Algo estaba pasando. Pero más allá de las tradicionales presiones de Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido, entre otros, el público no sabía del todo bien de qué se trataba. Pocas horas después se aclaró el panorama. Para el fin de semana, comenzó a circular una carta donde se pide la libertad del «preso político». Bajo el título «Libertad a Amado Boudou», expresidentes de izquierda de la región y varios funcionarios kirchneristas insisten con que el exvicepresidente fue procesado, condenado y encarcelado injustamente en el marco de un supuesto lawfare impulsado por Mauricio Macri.

«Los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política. La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra». Así lo indica el documento que lleva la firma de Lula Da Silva, Evo Morales, referentes del kirchnerismo local y personajes del mundo del espectáculo afines al cristinismo.

Para Elisa Carrió, quien volverá a competir este año por una banca en el Congreso, hay un apuro particular. Esta mañana aseguró que los condenados y procesados kirchneristas consideran que una caída en las elecciones legislativas de 2021 significará el ocaso del Gobierno y, por ende, el revés judicial definitivo en sus causas. Pero Lilita también afirmó que varios de estos exfuncionarios están «extorsionando» al presidente argentino, quien se niega a firmar indultos por el momento.

«Hay una extorsión de Boudou, que pide una solución política o de lo contrario, habla. Porque saben que le quedan ocho meses para la impunidad», señaló la dirigente de Juntos por el Cambio. «Están en un juego sin salida y desesperados», agregó Carrió.

Teóricamente, en agosto tendrían que realizarse las primarias pero es probable que se suspendan con la excusa de la pandemia. Las elecciones definitivas, en las que las provincias votarán diputados y ocho distritos elegirán senadores, tienen fecha para octubre. Efectivamente, estos comicios son trascendentes; Argentina se juega muchas cosas. La oposición apunta a evitar que Cristina Kirchner consiga la mayoría propia en el Senado, lo que podría abrirle la posibilidad a una reforma constitucional. Pero dentro del oficialismo también habrá una discusión interna. El peronismo, que responde a Alberto y busca una renovación lejos del cristinismo, tendrá que dirimir las listas con los soldados de la vicepresidente.