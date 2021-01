Uno de los “fuegos amigos” que más le duelen al oficialismo es el de los exfuncionarios presos y condenados, que formaron parte de los primeros gobiernos kirchneristas. Personajes como Julio De Vido y Milagros Sala continúan reclamando por su situación judicial y aseguran que son “presos políticos”. El exvicepresidente Amado Boudou, ahora beneficiado por la prisión domiciliaria, pero que deberá volver en cualquier momento a la cárcel, es otro de los que manifiestan que fueron procesados injustamente por el macrismo y que el Gobierno actual no hace nada para remediar la situación.

El que lleva la voz cantante del albertismo es el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que aseguró en varias oportunidades que en Argentina “no existen presos políticos”. Ante la presión permanente del espacio más duro que responde a Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández rompió el silencio y aseguró que no habrá indultos para nadie.

“El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”, señaló el mandatario este miércoles.

Si bien hay muchos procesos vigentes, incluso de varios condenados por otras causas, lo cierto es que existen referentes de la época inicial del kirchnerismo con condena firme. Sobre ellos, Fernández prefiere no opinar. Solamente se limita a reiterar que no piensa firmar indultos.

“Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir”, aseguró Fernández.