«Entendí que no se trata de mí. De mi formación, de mis convicciones y que esta ley no obliga a nadie a abortar. Si mi voto ayuda aunque sea a que una sola mujer en esta práctica clandestina no pierda la vida, voto a favor. Y que sean Dios y la Patria quien me lo demanden”.

Con estas palabras el senador Sergio Leavy, que hace dos años había votado en contra del aborto en nombre de sus principios, ahora se manifestó a favor. Desde PanAm Post advertimos el 21 de diciembre que el legislador, computado como “celeste”, se había reunido con el presidente Alberto Fernández con una evidente “doble agenda”. En esa oportunidad, Leavy aseguró que la reunión fue para manifestar su “preocupación por el fallecimiento de dos niños wichis en el Norte de Salta”. Así de impune fue la intervención del Poder Ejecutivo, que logró encontrar votos “verdes” entre “indecisos” y legisladores que hace dos años habían votado en contra de una iniciativa similar.

Minutos después de las 4:00 de la mañana, la pantalla de la Cámara de Senadores mostró los resultados, con 38 votos por el sí y 29 en contra. De esta manera, el Gobierno cierra un año desastroso, con la única promesa de campaña que logró cumplir.

“Quiero ratificar lo que ya dije para no acompañar este proyecto. Una ley puede cambiar otra ley, pero no puede modificar la Constitución. Y la Constitución es clara en este tema, no sólo por lo que establece sino también por los pactos que hemos celebrado”, argumentó el radical Julio Cobos, que se mantuvo firme dentro del bando “celeste”.

A lo que el exvicepresidente hace referencia es al artículo 75, que en su inciso 22, establece que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Las condiciones de su vigencia en la ley 23.849 establecen que “se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad”. Curiosamente, el Código Civil, aprobado por varios de los que votaron por la legalización del aborto, asegura que la existencia humana comienza con la “concepción”.

Por lo tanto, la ley aprobada esta madrugada nacería “floja de papeles”, por lo que la lucha del bando celeste, según aseguraron, continuará en la justicia. Ahora van por la inconstitucionalidad de la nueva ley.

Del “con aborto no te voto” al problema de la “lista sábana”

La militancia que se viene movilizando hace dos años en contra de la aprobación de la ley impulsó una campaña llamando a no votar legisladores “verdes”. Pero lo cierto es que, salvo la izquierda dura, todos los espacios políticos tuvieron votos transversales. Es que al tener que elegir por una “lista sábana”, donde uno no puede escoger los nombres que desea votar, es inevitable excluir a alguno o algunos candidatos. El problema quedó en evidencia en varios distritos macristas. Por ejemplo, las encuestas aseguran que el voto del PRO en la provincia de Córdoba es fuertemente “anti aborto”. Sin embargo, una senadora por ese distrito, perteneciente a ese espacio político, le dio la espalda al propio electorado. Si no se modifica el sistema electoral, la “venganza” celeste mediante el voto del año próximo será una quimera.

Con la sensibilidad que genera esta cuestión, los incentivos podrían llevar a que a lo largo del país en las elecciones legislativas de 2021 se presenten “listas celestes” con la propuesta de revertir la legislación ahora vigente. Y aunque este tema sea importante para muchos de nosotros, pensar en partidos o frentes políticos, cuya propuesta única o central sea estar en contra del aborto suena poco serio.

Para poder plasmar la noble intención de no votar legisladores que defiendan esa bandera, hay que dejar el voluntarismo de lado y trabajar en una reforma política que vaya más allá de esta importante cuestión particular.