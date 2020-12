Si hay algo a lo que Queen estuvo acostumbrado a lo largo de su carrera fue a cosechar éxitos y primeros puestos en los charts de todo el mundo. El último disco en directo editado este año, que ni siquiera cuenta con la irremplazable voz de Freddie Mercury, también fue número uno en el Reino Unido y otros países.

Pero aunque el grupo se haya convertido en una de las principales leyendas del rock, lo cierto es que, mientras se escribía la historia en los setenta y ochenta, no todos fueron hits. Hay muchas canciones, incluso singles, que pasaron sin pena ni gloria.

Una de las páginas intrascendentes en la carrera de Queen fue una bizarra canción navideña de 1984: “Thank God it´s Christmas”. Ese año, el grupo editó The Works, álbum que contiene clásicos como “Radio GaGa” o “I want to break free”, que este año superó las 500 millones de vistas en YouTube, compitiendo mano a mano con éxitos contemporáneos.

Sin embargo, el disco no incluyó la canción de Navidad, que solamente fue editada como single. El tema no logró posicionarse ni con la ayuda del contexto de las fiestas. A lo máximo que llegó fue al puesto número 21, algo pobre para la megabanda acostumbrada a otra recepción.

Así pasó «Thank God it´s Christmas» en los años de vida de Mercury: con un pobre desempeño en el chart, sin ser incluida en ningún disco y no habiendo sido interpretada en vivo jamás.

Recién para 1999, la canción apareció en la tercera compilación de «Grandes éxitos». A diferencia de las primeras dos ediciones, repletas de clásicos indiscutidos a nivel mundial, el disco “Hits 3” es una recopilación extraña cuya única finalidad fue cumplir con las obligaciones contractuales con la discográfica. Allí apareció por primera vez en un álbum el «éxito» que no había sido tal.

Recién para las festividades del año pasado, luego del descomunal éxito de la película Bohemian Rhapsody, la canción navideña tuvo su videoclip oficial. La prensa, que se hizo eco del lanzamiento (mucho más que en 1984), hizo referencia a un «clásico» y un «éxito» de hace más de tres décadas. Nada más lejano a la realidad. Sin embargo, con el correr de las Navidades, la canción va ganando su lugar y de a poco se va convirtiendo en una de las melodías obligadas para estas fechas. La historia de «Thank God it´s Christmas» es sin dudas una de las más llamativas y curiosas alrededor de Queen. Hoy se escucha fuerte.