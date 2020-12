“Cuidado con lo que va a decir, porque se puede arrepentir mañana”. Con esta frase Alberto Fernández increpó al periodista Joaquín Morales Solá en medio de una entrevista el año pasado, antes de los comicios presidenciales. El conductor de Todo Noticias estaba a punto de disparar la pregunta que se hacía todo el país, si iba a gobernar Alberto o Cristina, cuando el candidato a presidente del Frente de Todos brindó su respuesta en un marco de indignación total: “Voy a gobernar yo, Joaquín”, aseguró Fernández en junio de 2019, un mes antes de las elecciones primarias.

Hoy por hoy, parece que la mayoría de los argentinos piensa que la que tiene el poder es su vicepresidente, Cristina Kirchner.

Según una encuesta de la influyente consultora Management & Fit, a la hora de ver quién tiene “más poder dentro del oficialismo y el Gobierno nacional”, la gente señala a la titular del Senado. Un 47,4 % aseguró que la que tiene el poder real es Cristina Kirchner, mientras que un 33,6 % considera que es Alberto Fernández el que está a cargo.

Según el mismo estudio, el 51,6 % de los encuestados no está conforme con el desempeño de la gestión durante el año de la pandemia, por lo que el peronismo podría sufrir un dolor de cabeza en las elecciones legislativas de 2021.

En la Ciudad de Buenos Aires, el rechazo al Frente de Todos es más alto que en provincia. Mientras que en la capital, el 59,2 % critica la gestión de Fernández, en territorio bonaerense el rechazo cae al 47,7 %. Cabe destacar que, por ser el distrito más importante para el peronismo, los números de la Provincia de Buenos Aires también representan un desastre para el oficialismo. Allí, más allá de Alberto y Cristina, el 51,8 % desaprueba la gestión del gobernador kirchnerista, Axel Kicillof.

El último viernes, Alberto y Cristina compartieron un acto público, donde el presidente trató de mostrar unidad luego de varios rumores de conflictos entre ambos. Lo cierto es que la presentación no arrojó el mejor resultado para Fernández. Tras el evento, donde se la percibió a CFK como la que maneja los hilos del poder real, las redes sociales estallaron en contra del presidente en ejercicio de la peor manera.

En un momento determinado, luego de agradecerle a Kirchner por un consejo, Fernández le dijo a su vice, «hice lo que me mandaste». Aunque el público eligió ese momento para cargar contra el mandatario, los analistas eligieron otro segmento para comentar durante el fin de semana.

– Yo hice lo que me mandaste, dijo?

– Si, dijo yo hice lo que me mandaste

– No más preguntas, señor Juez pic.twitter.com/KzcZYcdq3u

— Winston (@Winston_Dunhill) December 19, 2020