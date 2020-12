Hasta la irrupción de las redes sociales, la gran mayoría de la gente tenía la idea que la Real Academia Española (RAE) era algo conservador, casi vetusto. Sin embargo, la entidad supo comprender la era de Twitter y se convirtió en una de las más claras referencias de adaptación exitosa a los tiempos que corren.

Hace varios años que, desde su cuenta oficial, la RAE se dedica a responder de forma oficial las inquietudes de los usuarios que tienen alguna duda y deciden consultar directamente a la fuente principal.

En más de una oportunidad, las preguntas han sido en claro tono de broma, pero lejos de ignorar los comentarios, desde el Twitter de la máxima autoridad de nuestra lengua, se ha respondido con sentido del humor, generando viralizaciones que no hicieron otra cosa que popularizar la cuenta.

El «lenguaje inclusivo» y la RAE

No han sido pocas las veces que se ha consultado sobre la legitimidad del llamado “lenguaje inclusivo” y las respuestas han sido siempre inapelables. La RAE no admite las variaciones con finalidades político ideológicas vinculadas a la cuestión de género. En reiteradas oportunidades, la entidad dejó en claro que no lo hace con la finalidad que nada cambie.

Recientemente, el gran listado de palabras reconocidas, se les dio la bienvenida a términos como la “beatlemanía”, para reconocer el fanatismo por los cuatro de Liverpool, o el “brunch”, que describe la comida que unifica desayuno y almuerzo. Pero con respecto al lenguaje inclusivo, fundamentos mediante, la RAE no deja de reiterar su negativa.

Ante la pregunta de un usuario que consultó si decir “chiques” o “todes” en lugar de “chicos” o “todos” es un idiotismo, la RAE respondió:

“El uso de la letra «e» como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical («chicos») ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Como era de esperar, el dictamen, en sintonía con todos los anteriores, volvió a ser discutido en las redes sociales y celebrado por los que se oponen a la implementación del absurdo, que busca imponerse por la fuerza desde el progresismo de habla hispana.