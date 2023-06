Al menos 100 Integrantes provenientes de 22 países estuvieron presentes esta semana en el I Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, una iniciativa civil que apunta a ser la contracara propositiva del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. En esta oportunidad, el evento que se celebró en Buenos Aires contó con la presencia de Francesco Di Giuseppe, concejal y vicepresidente de la juventud de Fratelli d’Italia.

En entrevista con PanAm Post, el joven político, quien integra las filas del partido liderado por Giorgia Meloni, abordó una serie de tópicos que han mantenido a Europa en vilo estos últimos años, entre ellos la inmigración ilegal y su impacto en el continente, así como también la inyección de productos y demás que está haciendo China frente a la producción nacional y del continente.

De la misma manera, Di Giuseppe agregó que “hoy se está produciendo una deriva ideológica que persigue la UE. Está en peligro el impacto en nuestra producción agrícola y nuestra excelencia alimentaria”. Es por ello, que expresó que su partido ya hizo una elección clara” y recordó que a finales de marzo, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, aprobó una ley contra los alimentos sintéticos. Este y otros tópicos fueron tratados a continuación:

P: Tú hablaste de tráfico humano y esclavitud en tu discurso. Acusan a Fratelli de ser anti inmigrante. ¿Cómo explicarías que promover la inmigración ilegal es lo inhumano y la legal lo más humano?

R: Quienes defendemos la vida no podemos estar a favor de la inmigración descontrolada. Pone en peligro, cada día, a miles de personas obligadas a embarcarse en barcos improvisados. Son engañados por mercaderes de hombres sin escrúpulos. Si alguien quiere entrar al país, tiene que darle dinero a los contrabandistas. Esto es inaceptable para nosotros.

Derecho de asilo e inmigración son dos cosas diferentes. Lo vimos con los ucranianos: mujeres y niños huyendo de la guerra. Estas imágenes eran muy diferentes a las de los barcos llenos de hombres en edad de trabajar.

Esos definitivamente no huyen de la guerra. Menuda misión europea que se ocupa de Libia para parar los barcos.

Si no se regula la inmigración, como queremos, se acaba trayendo a los inmigrantes que se bajan de los barcos, van a las esquinas de las calles a vender drogas y las mujeres a prostituirse.

La solidaridad, para nosotros, es otra cosa. La inmigración debe gestionarse en función de las necesidades del país de acogida. Debemos brindarles perspectivas saludables de vida y de trabajo, para que ellos y sus hijos puedan integrarse adecuadamente.

P: ¿Por qué es tan importante reducir la influencia de China y la ruta de la seda para conservar la soberanía nacional?

R: Nuestras infraestructuras y nuestras producciones estratégicas no deben acabar en manos extranjeras y mucho menos chinas. Este es el punto de partida desde el que nos movemos. La UE llamó a China un ‘rival sistémico’ y trabaja por relaciones no hostiles, incluso en la competencia global. La elección tendrá en cuenta ambas necesidades.

No estamos de acuerdo con llevar a Italia y su economía a la esfera de interés china. Primero por razones geopolíticas, porque China es promotora de un movimiento para subvertir el orden mundial frente a las democracias liberales. Y por razones económicas: porque China es un competidor agresivo en un mercado global donde el libre comercio debería dominar pero aún no es posible establecer un comercio justo, es decir, una competencia justa y equilibrada.

Fratelli d’Italia, sin embargo, quiere mantener una sólida línea atlantista. Lo ha demostrado también en estos primeros meses de gobierno. También trabaja para proteger a las empresas italianas activas en China. Y reforzar nuestra posición como país europeo y mediterráneo líder que nos trae, inevitablemente, para hablar con todos.

P: Ante la campaña de la Unión Europea para comer carne de insectos, ¿por qué son necesarias las campañas como Made In Italy de Fratelli?

R: Hoy se está produciendo una deriva ideológica que persigue la UE. Está en peligro el impacto en nuestra producción agrícola y nuestra excelencia alimentaria. Hasta la fecha, el proyecto de la Comisión Europea es financiar multinacionales que produzcan carne sintética o que digan a los ciudadanos que coman insectos.

Este mundo que quieren construir es monstruoso. Ataca la economía real. Tiende cada vez más a la homogeneización. Incluye productos sintéticos fabricados por multinacionales que concentran la riqueza en manos de una minoría. Así lograrían que millones de personas vivan en condiciones miserables, comiendo moscas para sobrevivir.

Fratelli d’Italia ya hizo una elección clara. A finales de marzo, nuestro Ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, aprobó una ley contra los alimentos sintéticos. Italia es, de hecho, la primera nación del mundo en decir no a los alimentos sintéticos y a la llamada carne sintética. En nuestra opinión, los productos de laboratorio no garantizan la calidad ni el bienestar. Tampoco la protección de nuestra cultura y nuestra tradición; no pueden ser producidos, comercializados y vendidos en Italia.

El Consejo de Ministros italiano, aprobó este miércoles un proyecto de ley denominado “Made in Italy” (fabricado en Italia), que trata de proteger la marca italiana en el país y el resto del mundo y prevé la apertura de un programa de estudios sobre las tradiciones del país para estudiantes de secundaria.

La nueva normativa interviene para apoyar el desarrollo de producciones nacionales de excelencia y promover la protección y el conocimiento de la belleza natural, el patrimonio cultural y las raíces culturales nacionales, en Italia y en el extranjero, la valorización de los oficios y el apoyo a los jóvenes.

La ley impulsará un fondo de mil millones de euros para las “cadenas de suministro estratégicas” de la marca italiana y medidas para combatir la falsificación de productos.

Y, además, establece el 15 de abril como el “Día Nacional Made in Italy” con el fin de “celebrar la creatividad y la excelencia italiana”.

P: ¿Qué retos enfrenta Fratelli, tanto a nivel local como ante organismos internacionales (como la Unión Europea)?

R: Durante años, en Italia, ha habido un problema real de libertad de expresión durante los gobiernos de centro-izquierda. Hoy podemos decirlo: con un gobierno de derecha hay más libertad porque la derecha es menos ideológica, estamos más atentos a las minorías y menos prepotentes.

Mientras que la cultura de izquierda ha sido ultramayoritaria en los medios, universidades y periódicos durante muchos años y esto la hace sentir omnipotente a la vez que omnisciente, con todo lo que sigue en términos de opresión y censura hacia nosotros.

Desde un punto de vista cultural, la presencia de un gobierno de derecha constituye al menos un rayo de luz, una pequeña apertura a opiniones, ideas, valores distintos a los del monopolio habitual. Hoy con Fratelli d’Italia por fin puedes respirar libertad de pensamiento.

P: ¿Crees que se pueda replicar el fenómeno de Fratelli en Hispanoamérica?

R: El modelo Fratelli d’Italia también se puede replicar en América del Sur, pero lleva tiempo. No todos saben que nuestro partido nació en diciembre de 2012 y tardó diez años en llegar al gobierno. Por lo tanto, necesitamos construir una clase dominante que sepa esperar los resultados, trabajando desde abajo: desde los concejos municipales hasta los consejos provinciales y regionales, haciendo que el partido sea sólido y creíble para los votantes.

Es necesario tener las ideas claras tanto a nivel local, como nacional e internacional. ¡Esta es la receta para ganar!

En cuanto a los desafíos que nos esperan en Europa: somos de Italia y somos europeístas, porque creemos en la Europa de los pueblos, pero no en la de las finanzas y las oligarquías.

Europa debe ser devuelta a sus pueblos con la transición de la Europa económica a la política y la consiguiente elección directa del Presidente de la Comisión, colmando el déficit de democracia y popularidad.

Queremos la transformación del Banco Central Europeo en un prestamista de última instancia para proteger el euro de los ataques especulativos, manteniendo su independencia funcional y coordinándose con otras instituciones representativas.

En cuanto a los desafíos internos de nuestro país, creemos que el proyecto de una república presidencial italiana, con elección directa del Presidente de la República y fortalecimiento de los poderes del ejecutivo, no puede posponerse más.

Otros puntos fundamentales serán la reducción de la deuda, la reducción del gasto y completar la planificación de los fondos del PNRR, dotar a nuestro país de infraestructura de punta, completar y agilizar los ejes vertebradores norte-sur y este-oeste.