Apple amenaza con retirar Twitter de la App Store disponible en sus dispositivos, según denuncia Elon Musk. En caso de concretarse, el magnate anuncia que creará su propia tecnología para prescindir de esta empresa. «Desde luego espero que no llegue a eso, pero, eso sí, si no queda otra, haré un teléfono alternativo».

Si bien Apple todavía no ha hecho declaraciones al respecto, la corporación tiene un historial de censurar aplicaciones que no cumplen con sus exigencias como Gab y Parler. En nombre de la «moderación», Apple exige cada vez mayor censura por parte de las redes sociales. Por ello, ahora que Elon Musk protege la libertad de expresión de quienes hasta ahora han sido limitados en Twitter, Apple lo tiene supuestamente bajo la lupa.

El gigante de la manzana ha demostrado ser una corporación más con un sesgo contra contenidos conservadores. Para volver a estar disponible en un dispositivo de Apple, Parler tuvo que actualizar su contenido y prácticas de moderación.

Ahora, Twitter parece ser el siguiente en la mira. A lo cual Elon Musk señaló: «Apple, en gran parte, ha dejado de hacer publicidad en Twitter. ¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?»

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Elon Musk cuestiona al presidente ejecutivo de Apple

El CEO de la red social del pajarito azul posteriormente etiquetó al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, y le preguntó: «¿Qué está pasando aquí?».

Ni Cook ni Apple han respondido. Pero las cifras evidencian el cambio en el presupuesto desde que Elon Musk tomó las riendas de Twitter. Apple redujo casi a la mitad el dinero que gasta en anuncios en Twitter. De acuerdo con la firma de medición de anuncios Pathmatics, entre el 10 y el 16 de noviembre, Apple gastó 131.600 dólares, mientras que entre el 16 y el 22 de octubre la cifra había sido de 220.800 dólares. Esa fue la última semana antes de que la anterior directiva cerrara la negociación con Elon Musk (el 27 de octubre).

¿La destrucción del poder monopólico de Apple?

«Si alguien puede luchar contra Apple con una posibilidad real de ganar, es @elonmusk. Sin embargo, necesita aliados. ¿Quién estará con él?», señaló el comentarista Ian Miles Chong, quien consiguió el respaldo de más de 100.000 usuarios en redes sociales. Elon Musk le contestó que apreciaba mucho el apoyo.

Por su parte, el abogado Will Chamberlain, dedicado a combatir el abuso por parte de las grandes corporaciones tecnológicas, dijo que «si Tim Cook decide sacar a Twitter de la App Store y evitar que los manifestantes chinos se comuniquen a través de Airdrop, la destrucción del poder monopólico de Apple tendrá que convertirse en la principal prioridad de nuestro partido».

El Partido Republicano ya ha presentado varias iniciativas ante el Senado para que los directivos de Twitter, Facebook y Google aclaren la censura detrás de sus plataformas, sobre todo en cuanto al sesgo que limita las voces conservadoras.

If Tim Cook decides to force Twitter off the App Store while preventing Chinese protestors from communicating via Airdrop, the destruction of Apple’s monopoly power will have to become the top priority of our party — Will Chamberlain (@willchamberlain) November 28, 2022

Elon Musk, cada vez más a la derecha

Elon Musk siempre fue un votante de izquierda. No obstante, ante la creciente censura promovida desde el Partido Demócrata, en complicidad con las principales corporaciones tecnológicas, empezó a votar por los republicanos. Ahora que Apple amenaza a Twitter, según la advertencia de Musk, el magnate podría radicalizar su postura. Por el momento, incluso anunció que respaldaría la eventual candidatura presidencial de Ron DeSantis.

«Esta es una batalla por el futuro de la civilización. Si la libertad de expresión se pierde incluso en Estados Unidos, la tiranía es todo lo que queda por delante», exclamó Elon Musk en Twitter.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead. — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

El exlegislador libertario Justin Amash inmediatamente le contestó: «La Primera Enmienda y la libertad de expresión no son sinónimos, pero sin una cultura de libertad de expresión, no existiría la Primera Enmienda. Las empresas privadas y las organizaciones que eligen servir como foros abiertos de noticias y opiniones son esenciales para proteger este derecho que apreciamos».