El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, se destacó por su defensa de los perseguidos que estuvieron presentes en las protestas antigubernamentales de 2019, las cuales iniciaron en rechazo a la aprobación del proyecto de ley de extradición a China continental. Sin embargo, a tres años de este hecho, hoy se encuentra detenido y este viernes fue declarado culpable de delitos económicos, tras ser acusado por el régimen comunista.

Zen, de 90 años, fue arrestado por primera vez en mayo, junto con otros cuatro activistas, bajo sospecha de colusión con fuerzas extranjeras. Si bien los detenidos aún no han sido procesados por cargos relacionados con la seguridad nacional, fueron acusados ​​de no registrar correctamente el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que ayudó a pagar los honorarios médicos y legales de los manifestantes arrestados a partir de 2019.

Finalmente Zen fue condenado a pagar una multa que ronda los 500 dólares. Esta pena también alcanzó a la cantante Denise Ho, el erudito Hui Po Keung, sumado a los exlegisladores a favor de la democracia Margaret Ng y Cyd Ho, acusados de ser fideicomisarios del fondo. Cada uno fue multado con 4000 dólares de Hong Kong (512 dólares). Un sexto acusado, Sze Ching-wee, era el secretario del fondo y fue multado con 2500 dólares de Hong Kong (320 dólares).

El arresto del cardenal Zen conmocionó a la comunidad internacional. Es que este clérigo, catalogado en su momento como un “obispo rebelde”, porque encabezó la Iglesia Católica de Hong Kong entre 2002 y 2009, hizo después campaña activa por una mayor democracia en Hong Kong y libertades religiosas en China continental. A pesar de tener este historial de lucha a favor del clero, el Vaticano solo declaró que estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la situación.

Let us continue to pray for Cardinal Zen and all who are enduring these persecutions. 🙏🙏🙏 https://t.co/zKVqg7By3d

La relación de este cardenal con el papa Francisco no es la mejor. Luego que el sumo pontífice le diera al régimen comunista chino el poder de elegir obispos, Zen dijo que el clérigo se vendió a los comunistas. Entonces, el obispo emérito llamó a los 12 millones de católicos en China a volver a las catacumbas.

El cardenal Zen estima que Francisco tiene afinidad por los comunistas porque vivió la última dictadura militar en Argentina. En ese entonces, ellos eran los perseguidos. Sin embargo, Zen advierte que Francisco no sabe de lo que son capaces los comunistas cuando están en el poder.

«Los comunistas no quieren llegar a un consenso, quieren que te rindas», explicó el obispo en el minidocumental «La guerra de China contra los cristianos». «Olvidamos que nunca se puede tener realmente un buen acuerdo con un régimen totalitario», agregó.

Astoundingly, the official Vatican News account of Cardinal Zen’s unjust conviction ends with this: ..”Zen has also criticized the Chinese Communist Party for ALLEGEDLY persecuting religious communities.” The willingness to ignore reality is truly scandalous. pic.twitter.com/jEheOipUVa

— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) November 25, 2022