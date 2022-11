Antifa amenaza con destrozar las instalaciones de Tesla como protesta contra Elon Musk por cerrar las cuentas de sus usuarios en Twitter. El nuevo dueño de la plataforma dio la orden de suspender las cuentas que llaman a la violencia y eso afectó inmediatamente a Antifa.

Pese a que Joe Biden dijo en el debate presidencial contra Donald Trump en 2020 que Antifa no es un movimiento sino «una idea», las amenazas y acciones de los denominados «antifascistas» demuestran que están unidos y organizados para ejecutar acciones que pueden ir incluso más allá de alterar el orden.

Uno de los primeros en denunciar la reciente amenaza de Antifa fue Andy Ngo, editor general de Post Millennial. Ngo señaló al usuario de Twitter AshRedacted, cuyo perfil afirma que usa pronombres «él/ellos» y se identifica como «anarquista». AshRedacted publicó: «¡Esta noche en Portland! ¡Cada ciudad, cada pueblo! ¡Preséntese en sus concesionarios locales de Tesla en protesta contra Elon Musk! Este será un hilo con otros folletos que aparecerán y otras ubicaciones notables de Tesla en los llamados ‘EE. UU.'».

Luego de lograr la suspensión de algunas cuentas, Andy Ngo anunció: «Como venganza por la suspensión de las cuentas de extremistas violentos por parte de @elonmusk en Twitter, #Antifa en Portland está organizando ataques incendiarios en las ubicaciones de @Tesla esta noche. Esto es solo una gota en el océano de años de organización violenta en Twitter».

As revenge for @elonmusk suspending violent extremist accounts on Twitter, #Antifa in Portland are organizing arson attacks on @Tesla locations tonight.

This is just a drop in the ocean of years of violent organizing on Twitter. https://t.co/UXTWORonjJ https://t.co/n8B5Z4K08C pic.twitter.com/GrWjwdLqPV

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 25, 2022