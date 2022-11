Luego de casi 50 años de vigencia, la Suprema Corte de Estados Unidos derogó la despenalización del aborto a nivel federal. Esto le devolvió a cada estado su soberanía para permitir o prohibir esta práctica. Para evitar represalias legales contra las partes involucradas, 10 fiscales generales del país le solicitaron a Apple ayudar a encubrir las informaciones que estén relacionadas sobre los abortos, lo que implicaría no dar acceso a la data clínica.

El fiscal de Connecticut, William Tong, dio a conocer el comunicado que envió junto a sus colegas. Allí denuncian que, si bien Apple sí respeta la privacidad de sus usuarios, temen que terceros que tienen acceso a la plataforma no.

La carta de los fiscales va dirigida al director ejecutivo de Apple, Tim Cook. En el texto solicitan que se protejan los datos de quienes buscan o brindan servicios de abortos. Su fin es evitar que los implicados sean objeto de acciones y acoso por parte de las fuerzas del orden público, entidades privadas o individuos.

Al respecto, argumentan que hay aplicaciones de terceros en la tienda de Apple que con frecuencia no cumplen con estos mismos estándares y protecciones para estos datos confidenciales. Es por ello que piden mayor control sobre las aplicaciones de terceros que se sincronizan con Apple Health. De igual manera, con las aplicaciones que recopilan datos de «salud reproductiva» de los consumidores.

Gigantes tecnológicos y su papel frente al tema del aborto

Los fiscales son de estados donde el aborto no ha sido restringido: Connecticut, Nueva Jersey, California, Oregón, Massachusetts, Washington, Carolina del Norte, Illinois, Vermont y Washington D.C. Pretenden lograr la adhesión de otro gigante tecnológico para el «turismo abortivo».

Hasta el momento, Tesla y Amazon ofrecieron financiar hasta 4000 dólares de gastos para que sus empleadas que viven en estados donde el aborto es restringido puedan viajar. Ahora pretenden que Apple encubra el proceso.

En materia de seguridad, Google ya dejó un precedente. Anunció que eliminaría de sus buscadores las visitas a clínicas abortivas. «Si nuestros sistemas identifican que alguien ha visitado uno de estos lugares, eliminaremos estas entradas del historial de ubicaciones poco después de la visita», escribió Jen Fitzpatrick, ejecutiva senior de Google, en una publicación de blog.

A coalition of 10 state attorneys general is urging Apple to implement stronger privacy standards for third-party apps that collect reproductive health information.https://t.co/uINzegXwtY — Bloomberg Law (@BLaw) November 24, 2022

El aborto disminuyó un 96 % en los estados donde fue restringido

Desde junio del año en curso, cuando la despenalización del aborto fue derogado, la muerte intencional intrauterina ha disminuido un 96 % en los estados donde fue restringido desde que late el corazón del hijo en el vientre de su madre. Así lo reporta el Texas Tribune en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee y Texas.

No obstante, en los estados donde la práctica sigue siendo no solo legal, sino sin restricciones en algunos casos incluso hasta el nacimiento, el aborto ha aumentado. Incrementaron en Nueva Jersey, Carolina del Norte, Colorado e Illinois, por ejemplo.

Steve Jobs fue adoptado, no abortado

Si es que Apple acepta la petición de los 10 fiscales, la empresa iría contra los principios de su fundador, pues Steve Jobs fue adoptado, no abortado. En su biografía, el genio de la informática detalla que se sintió agradecido por la oportunidad de ser dado en adopción. “Quería conocer a mi madre biológica principalmente para ver si estaba bien y agradecerle porque me alegro de no haber terminado como un aborto”, celebró.

Sin embargo, los 10 fiscales generales de Estados Unidos que pretenden que Apple encubra información sobre los abortos no pensaron en historias como la suya, ni en dar alternativas a las mujeres con embarazos vulnerables.