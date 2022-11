Elon Musk dejó claro que su «prioridad #1» es desmantelar la pedofilia en Twitter. Además, le negará la restitución de su cuenta a cualquier persona que haya utilizado políticamente a un menor de edad, sobre todo si hubo violencia de por medio. Aclara que lo hace en honor a su hijo primogénito que murió en sus brazos.

No es casual que los primeros en protestar contra los cambios en la plataforma son también promotores de aquello que combate Musk. El caso más destacado es la marca Balenciaga. Hace apenas días, Balenciaga amenazó con irse de Twitter. Poco después, la empresa sacó una línea infantil con artículos de sadomasoquismo, por lo que luego debió disculparse.

Frente a esta situación, un comunicador brasileño, de nombre Paulo, destacó el hecho de que antes de la intervención de Elon Musk en Twitter, la pornografía infantil tenía rienda suelta, mientras que eran perseguidos los referentes conservadores. De manera que existía un sesgo político e ideológico.

El cambio es notorio. Eliza Bleu, sobreviviente de trata de personas y defensora de las víctimas, lleva años denunciando la complicidad de Twitter con la explotación sexual infantil. Ahora agradece los cambios realizados bajo la administración de Musk.

Denuncia que desde hace 10 años Twitter no había hecho nada significativo para combatir el problema. Mientras que 22 días después de que Elon Musk compró la red social, el 19 de noviembre, Eliza destacó que la nueva dirección de la empresa se toma en serio esta situación.

Desde entonces, Twitter eliminó los tres hashtags más populares que se usan para vender material de abuso sexual infantil. Eliza también señaló que Twitter agregó una opción de denuncia directa para la explotación sexual infantil.

Here is a video that explains the hashtag system used on Twitter to share and sell child exploitation content on a massive scale.

The video was put out by the legal team representing the two minor survivors currently suing Twitter. https://t.co/MmtdERaJ8u

— Eliza (@elizableu) November 20, 2022