Facebook eliminará los ítems que hablan sobre la religión, política y orientación sexual de cada usuario en su perfil. La normativa entrará en vigencia el 1 de diciembre. De acuerdo con la corporación no se trata de un tema ideológico, sino práctico. pues asegura que vuelve más fácil de navegar y usar. Así justifica el recorte significativo de personal.

Lo que es hoy Meta siguió los pasos de Twitter y despidió al 13% de su fuerza laboral: 11000 trabajadores. Es el mayor despido de empleados desde su fundación. «Como parte de nuestros esfuerzos para hacer que Facebook sea más fácil de navegar y usar, estamos eliminando un puñado de campos de perfil: Interesado en, Puntos de vista religiosos, Puntos de vista políticos y Dirección”, dijo el portavoz en un comunicado.

“Estamos enviando notificaciones a las personas que completaron estos campos, informándoles que estos campos serán eliminados. Este cambio no afecta la capacidad de nadie para compartir esta información sobre sí mismos en otros lugares de Facebook».

Según el portal virtual TechCrunch, está «algo desactualizado» usar un perfil descriptivo. Asegura que la tendencia es minimalista.

No obstante, el recorte abrupto contrasta con la contratación de los últimos dos años. Entre 2020 y 2021 la plataforma incorporó a más de 27.000 empleados. Es más, en los primeros nueve meses del 2022, Meta contrató a más empleados de los que está despidiendo al momento: 15.344 trabajadores. De manera que se trata de una especie de montaña rusa de contrataciones.

«Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desgraciadamente, esto no salió como esperaba», señaló Mark Zuckerberg.

Amazon también despide masivamente

Pero la montaña rusa de contrataciones no se limita a su empresa. La tendencia se evidencia en varias corporaciones. Amazon, que tiene alrededor de 1,5 millones de empleados, también aumentó el empleo y luego empezó a despedir trabajadores en distintas áreas en noviembre del 2022.

De acuerdo a The New York Times, Amazon despidió a 25.000 trabajadores en lo que va del mes. Y pretende despedir a 10.000 más en lo que queda. Pero no termina ahí. Los despidos continuarán el año entrante, detalló el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en una carta a sus empleados.

«No se me escapa ni a mí ni a ninguno de los líderes que toman estas decisiones que estos no son solo puestos que estamos eliminando, sino personas con emociones, ambiciones y responsabilidades cuyas vidas se verán afectadas», anotó.

Sin embargo, aun a pesar de tantos despidos, la reducción de personal aun no ha llegado a niveles prepandémicos. Meta todavía tiene 13 % más empleados que en el año 2020. Amazon tiene 1 % más que antes de la pandemia y Netflix -que ha despedido al 3 % de su plantilla- ha aumentado un 4 % en comparación con 2020. Así lo informa el Wall Street Journal.

En medio de esta montaña rusa de contrataciones, la tendencia muestra estar a la baja. Por lo cual es posible que se achique la brecha entre contratados y despedidos. Mientras, Facebook eliminará religión, política y orientación sexual en los perfiles de sus usuarios alegando que es por practicidad y no con fines ideológicos.

La evidencia disponible afirma la hipótesis imperante. No obstante, Facebook tiene un historial de sesgo ideológico, lo cual desata sospechas.