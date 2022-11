Si hay algo que caracteriza la música, en particular al rock, es tener siempre un tono contestatario. Fiel a esa esencia, el compositor español Joaquín Sabina confesó que en su momento «era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto». Las razones que tienen son varias, entre ellas alude «la deriva de la izquierda latinoamericana» como la principal causa para replantearse su ideología.

Las declaraciones del músico se dieron en el marco de la presentación del documental Sintiéndolo mucho en la ciudad de Madrid. «Esta deriva me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierdas. Pero ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando. Y es muy triste». Asimismo, Sabina denominó «fracaso feroz» al comunismo del siglo pasado. Ahora que el socialismo domina a Hispanoamérica y gobierna en España, el artista reprochó el mal manejo del poder.

Cabe destacar que el pensamiento izquierdista predomina en el ámbito musical español. Pero la tendencia se empieza a revertir. Ya el rapero SantaFlow enfrentó con su lírica a Residente de Calle 13, promotor del socialismo bolivariano. Ahora Sabina admite que era de izquierdas, como cosa del pasado.

Joaquín Sabina:

Sabina también aclara que tampoco es de derecha

Como a muchos, en especial si viven de las giras, Sabina sufrió por causa del aislamiento impuesto durante la pandemia. Por eso anuncia que el documental ha servido para «volver a ponerse las pilas». «Estuve un poco sin ganas de nada durante la pandemia porque pensaba que no iba a ser posible ya volver a la tertulia con amigos, fumando y bebiendo. Pero ahora con esto he vuelto a un estado de euforia que creo que no merezco», detalló.

Aunque Sabina anuncia ya no ser tan de izquierda, dista de ser un derechista. Apoya la gestión de la vacuna contra el coronavirus, aplaude el hecho que Luiz Inácio Lula da Silva se haya impuesto sobre Jair Bolsonaro. Aunque no comentó sobre el hecho que el partido de Bolsonaro disputará el resultado y que el partido de Lula está bajo investigación por recibir donaciones millonarias sin declararlas. Tampoco que el supuesto defensor de los pobres y del medio ambiente Lula viajó a Egipto a luchar contra el cambio climático en el avión privado de un donante millonario. En el transcurso emitió 108 toneladas de CO2.

La Cumbre del Cambio Climático, el COP27, ha demostrado que detrás del supuesto ambientalismo hay un elitismo. Y líderes de izquierda como Lula han demostrado ser parte. En vista que Sabina ya dio un primer paso y dijo que ya no era de izquierdas, es posible que acorde más se visibilicen las contradicciones de los líderes regionales y mundiales tome aun más distancia de esta doctrina que alega luchar por los pobres pero cuyos referentes se codean con los más ricos.