Las elecciones de medio término fueron una lección para ambos partidos dominantes en EE.UU. Uno de los resultados positivos para los republicanos es que ganaron votos en la comunidad negra e hispana que por décadas formaron parte del voto cautivo del Partido Demócrata.

El mayor cambio que se vio fue en el estado de Florida, sobre todo en el condado de Miami-Dade. El estado soleado solía ser un estado bisagra, que voltea de Demócrata a Republicano y viceversa. Pero en estas elecciones se tiñó de rojo, color que representa al voto conservador.

Al ser la economía la mayor preocupación de 8 de cada 10 votantes hispanos, la inflación bajo el gobierno demócrata disuadió a muchos, mientras que el éxito obtenido republicano en Florida cautivó.

“Los latinos de todo el país buscan líderes que defiendan el Sueño Americano, no que lo destruyan”, explica Fox News. Esos líderes están dentro del Partido Republicano, no sorprende que los hispanos se estén moviendo hacia la derecha, agrega.

“Latinos across the nation are looking for leaders championing the American Dream, not destroying it.”

Those leaders are within the Republican Party, it is no surprise Hispanics are moving to the right. https://t.co/rc5yjsYJD7

