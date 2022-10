Al menos 93% de votantes registrados que fueron consultados en una encuesta de Morning Consult/Politico dijeron que están «preocupados» por la inflación. Dicho sondeo pone a los republicanos arriba por un punto. Esto les daría mayoría, pues al momento el Senado se divide 50/50.

Los republicanos necesitan un solo escaño para recuperar la mayoría de la Cámara Alta del Congreso. Al lograrlo, harían contrapeso a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y sobre todo al ejecutivo para lograr un mayor equilibrio en el poder.

Una encuesta del New York Times-Siena College detalló que los republicanos tienen una ventaja aún más amplio la. Según ellos están arriba por 4. Tienen a su favor el mal manejo del Partido Demócrata en materia económica. Pues el 44% de los votantes ven la economía y la inflación como los temas más importantes.

Solo el 31 % de los estadounidenses estuvieron de acuerdo en que Biden estaba “prestando suficiente atención a los que temas son más importantes para su familia”. El 85 % calificó la inflación como un asunto “extremadamente” o “muy” importante para la familia, según una encuesta de la Universidad de Monmouth.

Según la proyección de Real Clear Politics, los republicanos obtendrían tres escaños. De los 100 totales, 53 estarían en manos del Partido Republicano y 47 para el Partido Demócrata.

Esta ventaja la reconocen incluso plataformas favorables al Partido Demócrata. “Estaba un poco escéptico sobre el aumento de las encuestas republicanas antes, pero creo que la evidencia ahora es bastante convincente”, anunció Nate Silver, fundador y editor en jefe de FiveThirtyEight. Dijo ser pesimista respecto a las oportunidades de los demócratas.

Was a bit skeptical of the GOP poll surge before, but I think the evidence for it is now pretty convincing, and if anything I'm more bearish on Democratic chances than our model is.https://t.co/FbBoMJsJ2H

— Nate Silver (@NateSilver538) October 21, 2022