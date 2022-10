La inflación es un fenómeno que afecta a todos en una sociedad. Encarece los productos y reduce los ingresos. Ha sido un mal común en los países latinoamericanos, pero en los últimos 18 meses Estados Unidos también se ha visto muy afectado por el alza de los precios que está haciendo perder 6000 dólares al año a las familias de ingreso promedio, de acuerdo con un reciente estudio.

El economista e investigador de la Heritage Foundation, E. J. Antoni, demostró que el salario anual del trabajador estadounidense promedio ha disminuido 3000 dólares. Traducido al hogar promedio, las familias han visto una pérdida de 6000 dólares anuales, gracias a la alta inflación que se ha registrado en el país.

Antoni dijo que las pérdidas han tenido un gran impacto en los ingresos y la calidad de vida de las familias, ya que los estadounidenses están haciendo un mayor esfuerzo para poder pagar artículos cotidianos como productos comestibles y facturas de energía.

«La gente está absolutamente aplastada», detalló el economista E. J. Antoni en entrevista con FOX Business. «No es el precio del caviar y los yates lo que impulsa estos números. Son las necesidades, los alimentos básicos. Se ve en cosas como los huevos, la leche, la harina, la sopa. Aumentan 20 o 30 por ciento año tras año».

«Todos esos costos adicionales ahora se están filtrando al resto de la economía», continuó Antoni. «Realmente no veo muchas buenas noticias en cualquier lugar que mire, desafortunadamente».

El economista señala que el costo de la energía es lo que más ha encarecido la vida de los estadounidenses. Para contener un empeoramiento de esta situación, EE. UU. le habría pedido a la OPEP+ aplazar el recorte a la producción de petróleo por un mes, según reveló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita.

Dicha fecha coincide con el lapso de la campaña para las elecciones de medio término que se celebrarán el 8 de noviembre, lo que hace sospechar que detrás del pedido haya una intención más política que económica, ya que no le conviene al Partido Demócrata un nuevo aumento en el precio del combustible y, por ende, en los precios de la canasta básica, justo antes de las elecciones.

Antoni criticó al Gobierno de Joe Biden, al que culpó del aumento de la inflación. «La gente está mucho peor ahora que en enero de 2021», dijo. Usa como parámetro comparativo la fecha en que Biden inició su mandato. «Realmente es como si esta administración pensara que puede gobernar por mandato ejecutivo, como si por decreto real dijeran algo, y se vuelve así. Es absolutamente asombroso», continuó.

“La inflación era de 1,4 % cuando Biden asumió el cargo, era prácticamente inexistente”, recordó Antoni. «Y de alguna manera, en solo 18 meses, subió a más de 9 %. De nuevo, realmente es como si estas personas vivieran en un mundo de fantasía. Es alucinante».

Pero Biden pretende interpretar los indicadores económicos a su favor. «Si los republicanos ganan, la inflación empeorará. Es así de simple», dijo el mandatario demócrata.

«No tiene idea de lo que está pasando con la inflación hoy. Simplemente le dan algo para decir y él lo dice», reprocha el editor colaborador de The Spectator, Stephen Miller.

El hecho de que Biden lea sus discursos (y que cometa errores al hacerlo) no es algo nuevo. Lo que se reprocha ahora es su desconexión con la realidad del país.

Y es que Biden hasta se atrevió a decir en un comunicado el jueves que Estados Unidos ha logrado «progreso» en la reducción de la inflación como resultado de su plan económico. Tal vez se refiera al hecho de que la inflación anual en septiembre fue de 8,2 %, cuando en agosto había sido de 8,3 %, lo cual representa una reducción de apenas 0,1 %, que sigue sin satisfacer las expectativas de disminución que tenían los expertos.

Biden slammed for claiming 8.2% inflation shows ‘progress:’ ‘What planet is this guy on?’ https://t.co/R0tKEjER5v

— Fox News (@FoxNews) October 14, 2022