La celebración del 12 de octubre genera cada año expresiones a favor y en contra. En Estados Unidos es un feriado que permite a los hispanos honrar su historia en común sin importar el color de piel. Ese sentido de pertenencia se refleja en la opinión que tiene la mayoría frente a uno de los personajes más importantes de la historia en comparación con los actuales líderes de la Unión Americana. Y es que una encuesta de WPA Intelligence demuestra que los hispanos en EE. UU. ponen a Cristóbal Colón por encima del presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris.

«Cuando se yuxtapone la popularidad de Cristóbal Colón entre los hispanos a pesar de los esfuerzos equivocados para ‘cancelarlo’ por parte de activistas y políticos progresistas, se muestra cuán fuera de contacto está la extrema izquierda con nuestra comunidad», explica Abraham Enríquez, presidente de Bienvenido, un grupo de defensa de la hispanidad.

«La realidad es que la mayoría de los hispanos, especialmente aquellos que son inmigrantes, ven a Colón de una forma bastante favorable», agregó Enríquez.

En nombre de Bienvenido, la encuestadora WPA Intelligence colaboró con Visto Media, que en conjunto encuestaron a 1086 hispanos sobre qué personalidades de alto perfil aprobaban o desaprobaban las comunidades. En vista de que es el mes de la hispanidad, se incluyeron preguntas sobre el esfuerzo de políticos y activistas progresistas por cancelar al navegante genovés. Y el resultado fue que los hispanos prefieren a Cristóbal Colón.

Contrario al discurso de fragmentación que ha propugnado la izquierda en la región, los hispanos no reniegan de sus raíces. En cambio sí de la gestión actual en la Casa Blanca.

Según la encuesta que realizaron los grupos asociados a principios de este mes, 53 % de los hispanos ve a Colón de manera favorable, mientras que 24 % lo ve de forma desfavorable. Esto da una favorabilidad neta de 29 puntos.

En el caso del presidente Joe Biden, 49 % de los hispanos tiene una opinión positiva, mientras que 42 % tiene una opinión negativa, consiguiendo en este caso una favorabilidad neta de 7 puntos.

A quien peor le fue entre los hispanos fue a la vicepresidente Kamala Harris, quien es menos popular que Biden y Colón. Su favorabilidad neta es de apenas 4 puntos, considerando que 45 % de los hispanos tiene una visión favorable de ella y 41 % la evalúa de manera desfavorable.

