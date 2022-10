La compañía Paypal se retractó este fin de semana de querer imponer multas de 2500 dólares a sus usuarios que, a su criterio, presenten supuesta «información errónea» o riesgos para el «bienestar» de otros en su comunidad. La situación que causó polémica desde el sábado inició con una notificación sobre la actualización de políticas de uso de la empresa, a partir del 3 noviembre de 2022.

Sin embargo, la reacción abrupta, desde diversas campañas en las redes sociales, condujo a PayPal a dar marcha atrás en la nueva política. En primera instancia, hubo un retiro masivo de dinero de dicha plataforma. Desde redes, personas de influencia anunciaron su salida y convocaron a hacer lo mismo.

Luego de ver lo dañino de sus declaraciones, la conocida plataforma emitió un comunicado en el que «aclaraba» o explicaba con mejor argumento lo que había puesto en marcha, que al parecer que fue tachado como «información incorrecta»:

Cabe destacar que, a pesar de que ya esta actualización en sus políticas quedó sin efecto, lo más preocupante es la arbitrariedad del anuncio, en cuanto no hay un parámetro respecto a lo verdadero. Un usuario de influencia en redes espetó: «Solo existen dos sexos, hombres y mujer, listo PayPal quítame 2500 dólares», pues al momento remitirse a la biología puede ser considerado un «delito de odio».

Así le pasó a una campeona de natación Reka György. Twitter le cerró la cuenta por reclamar que un hombre le arrebató la medalla en una competencia femenina, ya que permitieron competir a Lia Thomas.

Elon Musk y David Marcus, expresidente de PayPal, encabezaron una furiosa reacción contra la medida en las redes sociales. Este último se pronunció en contra de una nueva política e indicó que “es difícil para mí criticar abiertamente a la compañía que amaba y a la que le di tanto, pero la nueva AUP de @PayPal va en contra de todo lo que creo. Una empresa privada ahora puede decidir tomar su dinero si dice algo con lo que no está de acuerdo. Es una locura».

“De acuerdo”, contestó Musk. A lo cual el comentarista Ian Miles Cheong replicó que cuando él advirtió sobre esta censura lo llamaron loco por decirlo. Además detalló que en nombre de la lucha contra la «discriminación», algo tan simple como recalcar el sexo biológico de una persona podría ser motivo de censura y multa.

