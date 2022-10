La «infancia trans» es un tema que ha causado conmoción. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha pedido demandar a médicos que operen a menores que aleguen disforia de género. Pero ahora los promotores han cruzado todas las fronteras. Ya no se habla solo de niños o adolescentes trans, sino incluso de fetos. De acuerdo con el nuevo delirio progresista, los bebés saben que son trans desde que están en el vientre.

«Desde la matriz (…) una buena parte» de los niños conoce su identidad de género, según declara una psicóloga en el canal de YouTube del Boston Children’s Hospital. La especialista atiende en la clínica del Servicio de Especialidades Múltiples de Género (GeMS) del hospital. Aunque el video fue eliminado, el Daily Mail logró capturarlo y está disponible en su página web.

El video lleva por título «Cuidando a niños pequeños transgénero«. Allí la Dra. Kerry McGregor dice que algunos niños expresan su identidad de género tan pronto pueden hablar. «Pueden decir frases como ‘soy una niña’ o ‘soy un niño'», afirma.

«Los niños saben muy, muy temprano», afirma el psicóloga. «Vemos una variedad de niños pequeños, desde los 2 y 3 años y generalmente hasta los 9 años».

Lo preocupante del Hospital Infantil de Boston es que podría perjudicar a Harvard, pues está afiliado a la universidad. En Boston crearon el primer programa de salud transgénero pediátrico y adolescente en Estados Unidos, según su sitio web del Centro de Cirugía de Género.

Por esta razón, la Dra. Nan Hayworth, la primera mujer médico en cumplir un mandato completo como miembro del Congreso, advierte que este incidente podría arruinar la credibilidad de Harvard.

Boston Children's Hospital falls to a social contagion–fearing, on some level and abjectly, falling afoul of the prevailing influence of the unforgiving Left on our culture.

Harvard Hospital Ruins Credibility With Bizarre Claim About Babies In the Womb https://t.co/dsQKJP4ov2

— Nan Hayworth, M.D. (@NanHayworth) October 7, 2022