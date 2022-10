La solidaridad que se vivió fue multitudinaria para las personas que salieron afectadas por el huracán Ian, que azotó la costa oeste de Florida. Se movilizaron incontables camiones con electricistas y de las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población civil. Sin embargo, en medio de estos gestos de humanidad brotó también lo contrario por parte de la izquierda estadounidense. Contrario a su relato usual de no «revictimizar», acusan a las víctimas de ser los culpables, pues alineados a su «agenda verde» culpan al ser humano por los desastres naturales.

Ante esta ola de comentarios, el periodista Tucker Carlson destacó que el problema es que la izquierda se cree Dios y agrega el porqué. «¿No podemos simplemente tener un desastre natural que aceptemos como natural? Así se llaman los desastres naturales, porque no los causamos nosotros. Son productos de la naturaleza. Dios está a cargo. No somos Dios. Realmente tienes que pensar que no eres Dios para admitir eso, y ellos piensan que son Dios”.

El referente de Fox News a su vez criticó que quienes promuevan la denominada «agenda verde» mancillen y señalen a las personas afectadas por un desastre natural. “Sucedió después de que los tornados mataran a personas en el Medio Oeste el año pasado, y ahora está sucediendo nuevamente. Inmediatamente en la televisión por cable y en los plenos de los cuerpos legislativos de este país, autodenominados expertos exigen que acepte la responsabilidad por cualquier desastre natural que acaba de ocurrir. Es tu culpa, incluso por el huracán Ian. Hiciste esto porque no apoyaste darle a Joe Biden billones de dólares para luchar contra el cambio climático. Entonces, tú lo causaste”.

La prensa progre fracasó en su intento de vincular el huracán al cambio climático

El presentador de Fox News mostró segmentos de múltiples programas de noticias de izquierda en MSNBC y CNN. La idea que el hombre es el único culpable del cambio climático ha llegado al punto que se lo señala por cualquier desastre natural. De manera que los mismos que marchan con consignas que acusan que «la ciencia es real» le dan súper poderes al humano, capaz de arruinar un planeta. Es decir, le dan cualidades metafísicas alegando actuar en nombre de la ciencia. Tal como lo señaló PanAm Post, CNN fracasó en su intento por vincular el huracán Ian al cambio climático.

Durante una entrevista a Jamie Rohme, director interino del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, el conductor de CNN Don Lemon insistía en vincular el huracán Ian al cambio climático. A pesar de la insistencia de Lemon, la respuesta del experto fue tajante: no hay correlación.

Las «personas decentes» no politizan el sufrimiento

Carlson señaló que las “personas decentes” generalmente se dan cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que la política cuando ven a otros sufrir desastres naturales. “Lo único que no haces es saltar inmediatamente hacia adelante para obtener algún tipo de punto político barato y sórdido”, dijo Carlson. “Eso solía ser obvio. Pero durante los últimos años ha estado claro que ya no es obvio, al menos para un partido político. Viste que esto sucedió después de los incendios forestales en California hace dos años”.

“Entonces, en ese nivel, es ridículo y también, como acabamos de sugerir, indecoroso y antihumano. Por supuesto. La gente se está muriendo, así que espera un momento antes de presentar tus demandas de más poder político”.

«Cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que se lo creen todo», dijo el filósofo G.K. Chesterton. Y eso se ve en la retórica izquierdista. No creen en un Dios que salva sino en un hombre que condena. Paradójicamente creen que el ser humano tiene el poder de destruir el planeta pero no la habilidad de repararlo. La izquierda se cree Dios. Pero no un Dios de amor y creador sino uno devastador del planeta entero. Para remediarlo, pretenden controlarlo.