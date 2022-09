El ambientalismo tiene una nueva bandera: el compostaje humano. Dentro de la agenda ambiental y la lucha contra el cambio climático, California legalizó entierros «ecológicos» conocidos como NOR, por las siglas en inglés de natural organic reduction. La importancia de este suceso es que el gobernador Gavin Newson, que promulgó esta ley, podría ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y, en caso de ganar, extender a todo el país su agenda progresista que está incluso por encima de lo que han demostrado Joe Biden y Kamala Harris en materia ideológica.

“Con el cambio climático y el aumento del nivel del mar como amenazas muy reales para nuestro medioambiente, este es un método alternativo de disposición final que no contribuirá con las emisiones a nuestra atmósfera”, dijo la legisladora Cristina García, promotora de la ley.

Los restos humanos se descompondrán naturalmente durante un período de 30 a 45 días después de ser colocados en un recipiente de acero y enterrados en astillas de madera, alfalfa y otros materiales biodegradables. A partir de este proceso, el suelo queda rico en nutrientes. Luego puede devolverse a las familias o donarse a tierras de conservación.

Para los partidarios de este proceso, representa una alternativa ecológica a las opciones tradicionales. La cremación, por ejemplo, usa energía intensiva que produce emisiones de dióxido de carbono. Mientras que el entierro tradicional utiliza productos químicos para embalsamar los cuerpos. Y muchos ataúdes no son biodegradables.

No fue fácil aprobar la ley. Fueron necesarios tres intentos. La legisladora del Partido Demócrata, Cristina García, fracasó con su iniciativa en 2020 y en 2021. Ahora, el Proyecto de Ley 351 creará un proceso regulatorio estatal para la reducción orgánica natural.

Según National Geographic, las cremaciones en los EE. UU. emiten alrededor de 360.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año. De acuerdo con las empresas que ofrecen compostaje humano, este método evitará que el equivalente a una tonelada métrica de dióxido carbono ingrese al medio ambiente por cada cuerpo que se procesa.

Esta cifras se conocen debido al hecho de que esta iniciativa ya está en marcha en otros cuatro estados: Washington, Colorado, Oregón y Vermont.

Este enfoque ambiental choca con la visión católica que se centra en la dignidad del ser humano como creación de Dios. La Conferencia Católica de California se opuso al proyecto de ley y dijo que el proceso “reduce el cuerpo humano a un simple artículo desechable”.

“La práctica de enterrar respetuosamente los cuerpos o honrar las cenizas de los difuntos concuerda con la norma prácticamente universal de reverencia y cuidado hacia los difuntos”, dijo la conferencia, que es a su vez la voz de la política pública de la Iglesia católica en California.

De un total de 39 millones de habitantes, 15,57 millones son hispanos; en su mayoría católicos. De manera que lo dicho por la conferencia tiene un importante peso e influencia. De hecho, la arquidiócesis de Los Ángeles es la más grande de EE. UU.

La directora ejecutiva de la Conferencia Católica de California, Kathleen Domingo, señaló que el proceso NOR se deriva de los métodos desarrollados originalmente para el ganado. Es decir, en lugar de honrar la dignidad del ser humano, se está degradando a la condición de un animal. Tal como anticipó el filósofo Chesterton: «En tiempos de adoración animal hay sacrificio humano».

En nombre del «progresismo» y esta supuesta comunión con la Tierra, en California se pretende adoptar una práctica de carácter pagano. El New York Post destaca que «los californianos que buscan honrar la Tierra, incluso después de la muerte, pronto podrán elegir que sus restos sean compostados en el estado dorado». Y hace una analogía respecto a cómo «de polvo eres y en polvo te convertirás», terminando ahora en la tierra.

