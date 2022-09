Luego de una discusión política, un joven llamó a su madre para alertar que sentía que su vida corría peligro. Minutos después fue atropellado. El homicida declaró a la policía que se trataba de un «extremista republicano». Lo arrolló con su automóvil en estado de ebriedad. Shannon Brandt, de 41 años, mató en Dakota del Norte al adolescente conservador Cayler Ellingson, de 18 años.

«Brandt admitió haber golpeado al peatón con su automóvil porque tuvo una discusión política con el peatón y creía que él estaba llamando a la gente para que viniera detrás de él», continúa el documento judicial. «Brandt admitió haber abandonado la escena del incidente y regresar poco después, donde llamó al 911».

Una prueba de alcoholemia mostró que el nivel de alcohol en la sangre de Brandt estaba por encima del límite legal de 0,08.

Brandt fue acusado oficialmente de homicidio vehicular y de abandonar la escena de un accidente mortal. Aunque avisó a la policía que atropelló al joven, lo cual permitió encontrar su cuerpo sin vida, al hacerlo detalló sus motivaciones políticas.

“Él fue quien llamó al 911 para reportar el accidente”, dijo el capitán de la Patrulla de Caminos de Dakota del Norte, Bryan Niewind, a la prensa local.

En su defensa, Brandt sostiene que Ellingson era parte de un grupo «extremista republicano» y estaba instando a otros a atacarlo después de una discusión política. No obstante, los fiscales a cargo del caso determinaron que Ellingson llamó a su madre y le avisó que Brandt lo estaba persiguiendo. Cuando ella llegó a la escena, su hijo estaba muerto en un callejón.

Jail confirmed to me that Shannon Brandt, who reportedly confessed to killing a North Dakota teen because the 18yo victim was "part of a Republican extremist group," posted bond and is back on the streets.

Since his release, it appears Brandt started scrubbing his social media. pic.twitter.com/HAIbprHPpP

— Mia Cathell (@MiaCathell) September 21, 2022