En Irán incontables mujeres se están manifestando, también varones, como protesta contra la violencia ejercida para imponer el velo islámico. Sin embargo, la sublevación que tuvo su origen en tras la muerte de una joven en manos de la denominada «policía moral», curiosamente no se ha visto apoyada por alguna portavoz de Occidente, a pesar de que Estados Unidos y otros países, muchas feministas se vanaglorian por hablar sobre la lucha para reivindicar a las féminas.

Las protestas en el territorio iraní se exacerbaron luego de que la joven Mahsa Amini muriera presuntamente (no ha sido reconocido de forma oficial) de un infarto tras ser llevada por estos «policías» quienes en vestimenta de civil pueden arrestar, multar o reprender a cualquier mujer que se muestre descubierta en público. Las versiones que se manejan sobre este hecho apuntan a que la prenda estaba mal colocada y en la comisaría se originó la represión en su contra.

Una de las voces más sobresalientes, ahora desde el exilio es la periodista, bloguera y escritora iraní Masih Alinejad. La activista desde sus redes relata cómo las mujeres en Irán están quemando el velo islámico y llama al gobierno iraní un «régimen apartheid de género». Detalla cómo sin el velo a las mujeres se les niega el acceso a educación y empleo. Exclama que están hartas, por eso, como protesta, muchas se están cortando el cabello. A fin de cuentas es lo que deben cubrir con el velo.

Alinejad también ha sido categórica en sus críticas y rechazo al proceder de las activistas estadounidenses, pues considera que hay una doble vara en este territorio norteamericano con respecto a la mujer en el islam. De acuerdo con El Debate, la reportera iraní, a pesar de haber huido a Estados Unidos, donde la igualdad y el feminismo reciben presupuestos anuales millonarios, denuncia un aplauso y silencio cómplice de Occidente para con esas leyes que la quieren muerta: «Me dicen que si comparto mis historias, podría provocar islamofobia. Pero yo soy una mujer de Oriente Miedo y tengo miedo por las leyes islámicas».

Iranian women show their anger by cutting their hair and burning their hijab to protest against the killing of #Mahsa_Amini by hijab police.

From the age of 7 if we don’t cover our hair we won’t be able to go to school or get a job. We are fed up with this gender apartheid regime pic.twitter.com/nqNSYL8dUb

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 18, 2022