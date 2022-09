La crisis migratoria en Estados Unidos ha generado una nueva forma de hacer política: los gobernantes más afectados han decidido trasladar el problema a los políticos que han permitido que la situación se agudice. Esta semana, el gobernador de Texas envió dos autobuses hasta la residencia de la vicepresidente Kamala Harris, en Washington. Por su parte, el gobernador de Florida hizo lo propio al enviar dos aviones a la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, donde viven líderes demócratas como el expresidente Barack Obama. Es por ello que el mandatario texano advierte con llevar la frontera a aquellos que deberían llegar hasta ella.

Para «aliviar la carga que enfrentan nuestras comunidades locales a lo largo de la frontera«, dijo el gobernador, enviará a los inmigrantes ilegales a zonas controladas por el Partido Demócrata.

«Tenemos pequeñas comunidades de alrededor de 25.000 personas que tienen miles de inmigrantes ilegales arrojados a su comunidad», señaló el gobernador Greg Abbott en entrevista con Fox News. «Y así, estaban rogando por alivio. Y es exactamente por eso que comenzamos esta operación de transporte en autobús a Washington, D.C.»

“Además, tenemos un presidente que se ha negado a ir a ver el caos que ha creado en la frontera, y Kamala Harris se ha negado a ver lo que está pasando en la frontera», continuó. «Entonces, si no van a ir a la frontera, les llevaremos la frontera. Para que puedan ver los desafíos que están poniendo a todo Estados Unidos de América. Un último dato que es muy importante: este año, más de dos millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente. Necesitan lidiar con esas consecuencias, así como con el resultado de lo que dijo la ONU, y es que la frontera entre Estados Unidos y México es el cruce terrestre más mortífero del mundo».

Gov. Greg Abbott says he will stop bussing migrants across the country when "the Biden administration finally [secures] the border." pic.twitter.com/ng3SqaId3b

— Daily Wire (@realDailyWire) September 16, 2022