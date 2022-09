Visa Inc, la corporación de procesamiento de pagos más grande del mundo, informó este lunes que aplicará el nuevo código comercial de la Organización Internacional para la Estandarización a las ventas de tiendas de armas. Esta iniciativa hará que se desarrolle una categorización para la compra de armas. Quienes exigen mayor control sobre las armas se regocijan por la medida, mientras que los defensores de la legítima defensa rechazan lo que llaman una violación a su derecho constitucional.

El nuevo código ISO fue anunciado el viernes. Anteriormente, las ventas de tiendas de armas se etiquetaban como «mercancía general». Asimismo, Mastercard y American Express informaron que harían lo mismo, es decir, tipificar las compras de armas como tema separado de las demás compras. Como aún no ha entrado en vigencia, quienes se oponen a la medida abogan porque se detenga de forma inmediata.

Entre las reacciones más preponderantes figuró la del portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, Lars Dalseide, quien dijo que “la decisión (de la industria) de crear un código específico para armas de fuego no es más que una capitulación ante los políticos y activistas anti-armas empeñados en erosionar los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, una transacción a la vez”.

No obstante, Visa asegura que que continuará “protegiendo” la venta y compra legal de bienes en su red. Ahora es probable que el peso recaiga sobre los bancos. Se espera que sean presionados como emisores de tarjetas para que decidan si permitirán compras categorizadas como ventas en las tiendas de armas en sus tarjetas emitidas. Sin embargo, sobre ello aún no hay nada concreto.

Existen ya antecedentes en California y Nueva York, bastiones del Partido Demócrata. Allí, los fondos de pensión presionaron a la ISO y a los bancos para que adoptaran el nuevo código sobre las ventas en armerías. No obstante, los códigos de categoría de comerciante no son exclusivos de las ventas en tiendas de armas, ya que ahora existen códigos para casi todos los tipos de compras, incluidas las de supermercados, tiendas de ropa, cafeterías y otros minoristas.

Los promotores del control de armas afirman que el código comercial para los minoristas independientes de armas y municiones podría frenar la violencia armada. Por ejemplo, una semana antes del tiroteo masivo en el Pulse Nightclub de 2016 en Orlando, Florida, el hombre armado compró más de 26000 dólares en armas y municiones con tarjetas de crédito.

Sin embargo, los defensores del derecho a portar armas brindan un ejemplo claro de cómo no funcionaría, pues aseguran que una caja de seguridad (que se compra también en una tienda de armas) vale miles de dólares. Si se registra un gasto así, se detectaría como peligroso. No obstante, el fin de la caja es justamente mantener a resguardo las armas.

Además que abre una ventana para el mercado paralelo, debido a que al usar tarjetas de crédito y poder rastrear la compra, crean la necesidad de comprar sin registro.

Dado que el derecho a portar armas de fuego está garantizado en la segunda enmienda de la Constitución Visa se enfrentará a la resistencia de los defensores de la misma. Y estos a su vez de los legisladores que promueven esta medida que según denuncian es anti-constitucional.

«Se trata de una vergonzosa invasión a la intimidad de quienes ejercen sus derechos constitucionales. Ojalá que el Gobernador Ron DeSantis⁩ y ⁦Ashley Moody (fiscal general)⁩ intervengan para proteger a los floridanos», reprochó el comentarista John Cardillo, quien conduce el programa America Talks Live.

Hasta ahora el estado de Florida se ha destacado por su oposición a medidas que le dan al Ejecutivo más poder sobre la libertad de los ciudadanos. Por lo cual pretenden una vez más sea esta jurisdicción la garante de este derecho constitucional. Sobre todo que sirva de ejemplo del federalismo, donde Florida preserva su autonomía a favor de la libertad mientras la capital avanza sobre la misma. Por ello DeSantis se perfila como favorito para las elecciones presidenciales del 2024, incluso por encima de Donald Trump. Aunque no se descarta la posibilidad que sean binomios.

