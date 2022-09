A menos de un mes para las elecciones presidenciales en Brasil, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, anunció su respaldo a la reelección de Jair Bolsonaro. Por medio de su red social Truth Social, Trump elogió al mandatario brasileño y lo llamó el «Trump Tropical».

En dicha publicación, Trump aseguró que Bolsonaro ha hecho un «gran trabajo para la gente increíble de Brasil». «Cuando era presidente de los Estados Unidos, no había otro líder que me llamara más que Jair, buscando recortes de aranceles e impuestos, renegociaciones comerciales, fortalecimiento de las políticas de drogas y fronteras, ayuda militar y más», aseguró. «El presidente Bolsonaro ama a Brasil por encima de todo. Es un hombre maravilloso y tiene todo mi apoyo», ratificó.

Su respaldo en la lucha contra el narcotráfico es clave en este momento electoral. Pues en contraste, el publicista Marcos Valério ha declarado públicamente que existen vínculos entre el partido de Lula da Silva y la mayor red de crimen organizado de Sudamérica, el Primeiro Comando da Capital (PCC). Por lo cual se ha polarizado aún más el discurso electoral. Mientras Bolsonaro lucha contra el crimen, asegura que su rival va a «volver a la escena del crimen».

Al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva le fueron restituidos sus «derechos políticos» luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) –dominado por magistrados izquierdistas designados por su partido (el PT)– le anulara las dos condenas que cumplía por corrupción, lo que le permitió ser candidato para las elecciones del próximo 2 de octubre. No obstante, aunque las encuestas le pinten un escenario favorable a su candidatura, no ha demostrado tener mayor popularidad en las calles. Tal vez por esta razón, con la excusa de evitar la confrontación, prefirió pasar en su domicilio en Sao Paulo el día del Bicentenario de la Independencia, mientras que Bolsonaro convocó multitudes en varias ciudades del país. Según su campaña, hubo más de 1,3 millones de personas en la capital alentando al presidente.

Aunque el líder de la derecha brasileña tiene en las calles una popularidad indiscutible, los medios tradicionales alineados con la izquierda progresista no lo reflejan de esta manera. Apenas horas antes de que Trump hiciera público su apoyo a Bolsonaro, The Economist publicó una portada en la que compara a ambos de manera negativa.

Si algo no ha podido ocultar la revista británica es la popularidad de la que gozan tanto Trump como Bolsonaro. Por tal motivo, en esta publicación el medio advierte sobre un posible escenario desfavorable para el presidente brasileño en las elecciones de octubre y un reclamo de «fraude electoral» con sus simpatizantes en las calles, tal como ocurrió en Estados Unidos cuando Donald Trump aseguró haber ganado la elección de 2020.

Opinion polls say the president will lose next month’s election. If he does, he may tell his supporters it was rigged https://t.co/BOjnQjsLg2

