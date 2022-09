A partir de este 6 de septiembre, el Reino Unido tiene nueva primer ministro: Liz Truss. Y «no hay lugar para hombres blancos» en los altos cargos de su gobierno, según reporta la prensa local. Por primera vez en la historia habrá un gabinete en el que no haya hombres blancos en los grandes cargos del Estado, lo cual marca una pauta para el nuevo conservadurismo inglés.

La selección de Truss para canciller es Kwasi Kwarteng, un aliado de largo plazo. De ser seleccionado, Kwarteng sería el cuarto canciller no blanco consecutivo, siguiendo directamente a Sajid Javid, Rishi Sunak y Nadhim Zahawi. Los padres de Kwarteng son oriundos de Ghana.

Suella Braverman es la candidata para el Ministerio del Interior y James Cleverly para secretario de Asuntos Exteriores. Braverman se convertiría en la tercera ministra del Interior de una minoría, después de Priti Patel y Sajid Javid.

A su vez, Cleverly, actualmente el secretario de Educación, se convertiría en el primer secretario de Asuntos Exteriores no blanco. Su madre es oriunda de Sierra Leona.

De acuerdo con Daily Mail, es tan interesante conocer quién estará en el nuevo Gobierno como quién no estará en él: ni un solo hombre blanco en los altos cargos.

Entre los funcionarios que saldrán del tren Ejecutivo destaca Michael Gove, después de servir a los tres primer ministros anteriores. Se espera que Dominic Raab, el primer secretario de Estado, y el propio Boris Johnson no figuren como parte del Gobierno. En ambos casos se duda que puedan conservar sus escaños en las próximas elecciones.

También se esperan cambios en cuanto a los asesores. The Times sugiere que solo se mantendrá un puñado de asesores que llevan mucho tiempo trabajando para el Gobierno, mientras Truss busca reducir el personal.

Al respecto, el comentarista Pedro L. González, señala que en el mundo anglosajón los partidos conservadores «conservan» el progresismo de ayer. Sostiene que adoptan su mismo lenguaje, preferencias y moralidad. Y que lo único que conserva de su esencia conservadora es si se lo compara con la extrema izquierda.

The role of conservative parties in the Anglosphere is to conserve yesterday's liberalism, down to its language and preferences and morality, which can only seem "conservative" when compared to the extremes of the left pic.twitter.com/iMft9hdo53

— Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) September 5, 2022