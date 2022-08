En el estado de Florida el sistema educativo se acaba de dar un baño de patriotismo, gracias al esfuerzo combinado del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en conjunto con el Comité de Acción Política del Proyecto 1776. Esto se logró luego de que 25 de los 30 candidatos conservadores que fueron apoyados por el republicano ganaran las elecciones para la junta directiva escolar.

En concreto, de los respaldados por DeSantis, 19 ganaron sus elecciones directamente, cinco perdieron y seis se están preparando para la segunda vuelta en noviembre. Muchas de las contiendas fueron muy disputadas. El apoyo del gobernador fue más pronunciado en los condados Miami-Dade y Sarasota, donde los candidatos del gobernador arrasaron con escaños clave en las elecciones.

Sarasota es el caso más sobresaliente, pues revirtió la antigua tendencia. Superó a la mayoría izquierdista de 3 a 2 y se convirtió en una mayoría conservadora de 4 a 1. Los candidatos Bridget Ziegler, Robyn Marinelli y Timothy Enos ganaron las elecciones.

Marinelli dijo sobre DeSantis: “El hecho de que viniera y nos respaldara hizo que la comunidad se diera cuenta de lo que estaba en juego… Creo que envía un mensaje muy claro de que nuestra comunidad estaba cansada de lo que estaba pasando”.

Por su parte, Ziegler señaló: “El gobernador DeSantis se da cuenta de lo importante que es la educación… Creo que el gobernador DeSantis arrojó luz sobre las juntas escolares; la realidad es que hay personas en todo el país y en el estado que están comprometidas y conscientes de que estamos hartos”.

It was great to share Sarasota’s success story! Parents & concerned citizens rose up & showed up to take back their school board! Special shout out to America’s Governor @RonDeSantisFL who- by shining a light on critical local school board elections – helped turn out the vote! https://t.co/rT4y368ILv

La celebración fue replicada por la asociación Moms4Liberty, madres por la libertad. Dicha asociación civil fue censurada por Twitter. Fue necesaria la intervención del Gobernador DeSantis para su restitución. La consigna de la campaña que condujo a la victoria electoral fue «educación sobre adoctrinamiento».

El gobernador ha trabajado arduamente contra el adoctrinamiento en las escuelas. Ha combatido particularmente la promoción del socialismo, la influencia del partido comunista chino, el sentimiento anti americano y consigo la teoría crítica racial. Esto último consiste de «interseccionalidad». Lleva la lucha de clases del marxismo a una guerra entre grupos étnicos. Traslada la opresión de clases al plano racial. Pretende inculcar que en EE.UU. las minorías son oprimidas.

Los padres de familia de Florida ahora cuentan con el respaldo para enfrentar el adoctrinamiento de sus hijos. Una de las denuncias más constantes que ven que la identidad e incluso los cuerpos de sus hijos son alterados contra su voluntad. Wendell Pérez, un padre hispano, denuncia que el sistema educativo estatal intentó modificar el cuerpo de su hija para transformarla en varón. La familia supo cuando la muchacha intentó suicidarse.

Su caso no es aislado, existen múltiples denuncias de padres que acusan el adoctrinamiento de sus hijos. Frente a esto el Gobernador DeSantis decretó que se puede denunciar a los médicos que hacen cirugías de «reasignación de sexo» (también llamadas «afirmación de identidad») en menores de edad. Pues implican cambios que alteran permanentemente el cuerpo. Mutilan al menor de edad, castran, amputan senos y a menudo pueden causar la esterilidad.

En la misma línea, DeSantis firmó una ley emitida por el poder legislativo que impide el adoctrinamiento de menores en materia de sexualidad de género. De los 5 a los 9 años no puede haber mención del tema en las escuelas públicas. Aunque la ley no hace mención alguna a la homosexualidad, tanto el Partido Demócrata como la cúpula de Hollywood hizo una campaña contra DeSantis. Alegan que prohibió decir la palabra «gay» en el estado de Florida. Lo que hizo en verdad fue prohibir el adoctrinamiento de los más pequeños en materia sexual.

“Vimos victorias electorales masivas en todo el estado de Florida esta noche”, celebró el fundador del Proyecto PAC de 1776, Ryan Girdusky. “Muestra el deseo de los padres y residentes de todo el país de cierta normalidad en nuestro sistema educativo, y eso significa luchar contra la ideología transgénero, la teoría crítica de la raza, la ideología crítica de género y la equidad que destruye el mérito en la educación”.

Detrás del triunfo estuvo 1776 Project PAC, una iniciativa para devolver el patriotismo en las escuelas. Enfrentan la agenda del socialismo internacionalista (globalismo en su variante actual).

Con el esfuerzo combinado del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el Proyecto PAC de 1776 para respaldarlos, los candidatos conservadores en todo el estado de Florida cambiaron muchas juntas escolares de azul a rojo en las elecciones del martes.

DeSantis ha cruzado el estado buscando candidatos conservadores en las carreras de la junta escolar, mientras que el Proyecto PAC de 1776 emitió una lista de sus candidatos respaldados.

1776 Project PAC anunció en sus redes sociales que pueden ir a cualquier estado y lograr los mismos resultados. Para afirmarlo, publicaron su reciente triunfo electoral en Oklahoma.

WATCH: 1776 Project PAC founder @RyanGirdusky appears on @IngrahamAngle to talk about our massive wins in Florida's school board elections last night:

"They say this is a parent's revolution. This is a people's revolution… This can be replicated across the country." pic.twitter.com/P6uQEqM7pG

— 1776 Project Pac (@1776ProjectPac) August 25, 2022